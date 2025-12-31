我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統馬英九遭控20年前擔任國民黨主席時賤賣中視、中影、中廣（三中案），涉嫌違反《證券交易法》，台北地檢署2018年起訴馬英九、前中影董事長蔡正元等人，一審只有蔡正元因侵占中影4.3億元遭業務侵占罪判刑3年半，其餘均無罪，檢方上訴，高等法院今（31）日二審仍判馬英九等5人無罪，只有蔡正元有罪，刑度與一審相同。馬英九今感謝法官還他清白，中廣前董事長趙少康也說，「三中案」根本是「莫須有的罪名」，馬英九是因政治因素被刻意入罪，這樣的作法不僅對馬不公平，也對社會造成傷害。趙少康回憶，當年因「三中案」多次遭最高檢察署特偵組傳訊，即使特偵組查無不法事證簽結，地檢署仍持續偵辦，他前後出庭不下七、八次，個人與家族背景、銀行帳戶及收入來源幾乎被全面清查，祖宗八代都被查。他直言，若沒有任何違法事證，卻因政治立場反覆追究，等同「欲加之罪」，這樣的司法操作令人無法接受。趙少康也指出，當年依《廣電法》規定，時任國民黨主席的馬英九必須在期限內處理黨營媒體，屬於法定義務，卻在依法處理後仍遭質疑。他認為，「三中案」歷經多年審理，即使最終無罪，漫長的訴訟與出庭本身已對當事人造成極大身心折磨，呼籲未來不要再因政治因素刻意入人於罪，否則對司法公信力傷害甚鉅。