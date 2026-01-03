我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jisoo於2023年8月認愛演員安普賢（如圖），戀情疑因輿論壓力官宣後僅約2個月便畫下句點。（圖／記者陳明中攝）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo今（3）日迎來31歲了！女神出道約9年至今，其實對感情一直相當低調，至今唯一公開認愛的對象，只有大她7歲的演員安普賢。2023年8月Jisoo透過YG娛樂大方認愛，但因為兩人名氣落差引發不少討論，感情也因此受到不少挑戰，關係官宣短短約2個月就畫下句點。除此之外，Jisoo還曾和南韓足球金童孫興慜傳出緋聞，不過女神所屬的YG娛樂後來也出面否認，強調傳聞並不屬實。回顧Jisoo的感情世界，出道多年來唯一公開承認的男友就是大她7歲的演員安普賢。2023年8月，韓媒爆料安普賢開車到Jisoo住處找她，兩人戀情因而曝光，後來，Jisoo超大方透過YG娛樂直接認愛，坦承兩人互有好感、正在互相了解中。不過這段感情卻因為雙方知名度差距引發熱議，安普賢還慘遭大批網友攻擊，甚至被造謠對工作人員耍大牌，之後兩人似乎也因扛不住輿論壓力，10月火速宣布分手，戀情短短2個月就見光死。其實早在2019年，Jisoo就曾被點名與南韓足球金童孫興慜爆熱戀，不過消息一出，雙方也很快否認。沒想到2021年，兩人卻被發現同一天從法國返韓，舊日緋聞再度被翻出。眼尖網友更整理出多項巧合，包括Jisoo曾被目擊飛往倫敦看足球賽，甚至還被挖出疑似佩戴同款手環。除此之外，孫興慜某次在倫敦比賽時，還當眾比出愛心手勢，然後親了手環，讓不少人認為畫面根本在隔空放閃，討論聲浪再度升溫。後來網友也越挖越深，發現孫興慜過去其實也曾與其他女星傳出緋聞，像是金高銀、方珉雅都曾被點名，只是每次只要女方一被問到感情狀態、甚至稍微鬆口，他不是立刻否認，就是低調不回應，最後戀情傳聞也就悄悄劃下句點。隨著話題在網路上越演越烈，Jisoo所屬的YG娛樂也趕緊出面出面澄清，強調所有戀愛傳聞皆非事實，希望外界停止揣測。1月3日的壽星不只有Jisoo！還有香港歌手孫耀威、中國演員蔡文靜、台灣藝人連晨翔、台灣藝人陳斯亞、韓國女團Stellar前成員朱敏熙、香港藝人陳曉華、韓國女團AOA成員金雪炫、韓國女演員薛仁雅，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！