基隆元旦新制於今（1）日正式啟動！為了整頓市容，基隆市環保局祭出鐵腕，針對環境衛生違規加重處分，將亂丟垃圾罰4800元起跳。最令外界關注的是，檢舉獎金比例拉高至全台最高的 8成。這項高額報酬已吸引眾多「檢舉職人」關注，甚至被視為邁向「年收百萬」的新興職業。
📍3 分鐘快速上手：基隆檢舉領獎 4 大重點
• 重罰金額：亂丟垃圾罰鍰加重至 4800 元，不僅罰違規者也保證了獎金基數。
• 獎金最高：提撥比例拉高至 8 成，每件檢舉成功實領 3072 元，全台最高。
• 手機檢舉：免公文！拍照、錄影事證後傳至 LINE 帳號 (@klepb1999) 即可。
• 領獎雷區：嚴禁匿名、逾 15 日檢舉或影像模糊，否則獎金全數歸零。
實領獎金計算教學：一單現賺 3072 元
根據基隆市民眾檢舉獎勵辦法，獎金發放將代扣 20% 所得稅。以元旦新制罰鍰 4800 元試算，成功檢舉一張亂丟垃圾，以最基本的 4800 元罰單，估算可獲得的收益如下：
• 罰鍰金額：4800 元
• 獎金比例 (80%)：3840 元
• 代扣所得稅 (20%)：768 元
• 最終實領金額：3072 元
手機拍完傳 LINE 就能檢舉： 3 步驟超簡單
基隆環保局LINE檢舉 讓流程變得前所未有的簡單，這也是本次「LINE檢舉丟垃圾」新制，有機會能提高效率的關鍵。民眾發現有人亂丟菸蒂、吐檳榔汁（渣）、未清除寵物便溺等違規時，只需要以下簡單3步驟就能完成檢舉：
1. 加入好友：搜尋 LINE ID @klepb1999。
2. 上傳事證：傳送清晰的照片或影片，並註明違規時間、地點。
3. 留下資訊：具名提供聯絡資訊與身分證字號。 環保局將在違規人繳費結案後，每二個月辦理一次獎金發放。
檢舉職人有多賺？苗栗案例預示基隆「百萬年薪」
「檢舉達人」過去曾一度風靡，卻也引發不少亂象，導致各縣市政府曾調降獎金。不過，近年為了維護環境，各縣市又逐漸調高比例。
參考苗栗縣最新數據，2025 年 1 至 10 月，全縣亂丟菸蒂裁處案件中，高達 1687 件出自同一名「檢舉職人」之手。根據現行 20% 的獎金比例計算，該名達人 10 個月預計獎金收入超過 40 萬元。
過去在苗栗獎金比例達 50% 時，就曾傳出職業檢舉人年收破百萬的紀錄。如今基隆祭出全台最高「檢舉獎金8成」獎勵，獲利空間將比以往更加驚人，想要達成「年收百萬」目標並非難事。
避開「5 大雷區」：否則獎金全歸零
雖然獎金豐厚，但若觸犯以下 5 種情形，環保局將不予發放獎金：
1. 身分限制：實際執行環保稽查業務之公務員。
2. 事實不明確：檢舉案件未敘明時間、地點等具體事實。
3. 非實名檢舉：匿名或未以真實姓名、身分證字號檢舉者。
4. 超過 15 日：檢舉案件距違規日期已逾 15 日者。
5. 審查未過：照片、影片畫質或內容未通過審查要點者。
基隆市環保局呼籲，提高獎勵是希望發揮守望相助精神，目前已針對熱區部署移動式監視器。請市民與觀光客切勿心存僥倖，共同維持「台灣頭」的整潔。
資料來源：基隆市環保局
