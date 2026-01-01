基隆元旦新制於今（1）日正式啟動！為了整頓市容，基隆市環保局祭出鐵腕，針對環境衛生違規加重處分，將亂丟垃圾罰4800元起跳。最令外界關注的是，檢舉獎金比例拉高至全台最高的 8成。這項高額報酬已吸引眾多「檢舉職人」關注，甚至被視為邁向「年收百萬」的新興職業。

📍3 分鐘快速上手：基隆檢舉領獎 4 大重點
  •  重罰金額：亂丟垃圾罰鍰加重至 4800 元，不僅罰違規者也保證了獎金基數。
  •  獎金最高：提撥比例拉高至 8 成，每件檢舉成功實領 3072 元，全台最高。
  •  手機檢舉：免公文！拍照、錄影事證後傳至 LINE 帳號 (@klepb1999) 即可。
  •  領獎雷區：嚴禁匿名、逾 15 日檢舉或影像模糊，否則獎金全數歸零。

▲基隆10月起提高裁罰金額，亂丟垃圾、煙蒂等違規罰款3600元。（圖 ／基隆市政府環保局提供）
▲基隆市2026年元旦起提高亂丟垃圾罰金至4800元起，檢舉獎金也調高到80%，而且用LINE就能檢舉。（圖 ／基隆市政府環保局提供）
實領獎金計算教學：一單現賺 3072 元
根據基隆市民眾檢舉獎勵辦法，獎金發放將代扣 20% 所得稅。以元旦新制罰鍰 4800 元試算，成功檢舉一張亂丟垃圾，以最基本的 4800 元罰單，估算可獲得的收益如下：

  •  罰鍰金額：4800 元
  •  獎金比例 (80%)：3840 元
  •  代扣所得稅 (20%)：768 元
  •  最終實領金額：3072 元

手機拍完傳 LINE 就能檢舉： 3 步驟超簡單
基隆環保局LINE檢舉 讓流程變得前所未有的簡單，這也是本次「LINE檢舉丟垃圾」新制，有機會能提高效率的關鍵。民眾發現有人亂丟菸蒂、吐檳榔汁（渣）、未清除寵物便溺等違規時，只需要以下簡單3步驟就能完成檢舉：

  1. 加入好友：搜尋 LINE ID @klepb1999。
  2. 上傳事證：傳送清晰的照片或影片，並註明違規時間、地點。
  3. 留下資訊：具名提供聯絡資訊與身分證字號。 環保局將在違規人繳費結案後，每二個月辦理一次獎金發放。

▲line@官方帳號_klepb1999_QR code。（圖／基隆市環保局提供）
▲LINE@官方帳號_klepb1999_QR code。（圖／基隆市環保局提供）
檢舉職人有多賺？苗栗案例預示基隆「百萬年薪」
「檢舉達人」過去曾一度風靡，卻也引發不少亂象，導致各縣市政府曾調降獎金。不過，近年為了維護環境，各縣市又逐漸調高比例。

參考苗栗縣最新數據，2025 年 1 至 10 月，全縣亂丟菸蒂裁處案件中，高達 1687 件出自同一名「檢舉職人」之手。根據現行 20% 的獎金比例計算，該名達人 10 個月預計獎金收入超過 40 萬元

過去在苗栗獎金比例達 50% 時，就曾傳出職業檢舉人年收破百萬的紀錄。如今基隆祭出全台最高「檢舉獎金8成」獎勵，獲利空間將比以往更加驚人，想要達成「年收百萬」目標並非難事

▲環保局已針對轄內60處亂丟垃圾熱點（如分隔島、十字路口及偏遠河岸）架設移動式監視器進行蒐證。（圖／屏東縣府提供）
▲想要成功檢舉亂丟垃圾，須具名檢舉，且違規事證要清晰。圖為屏東縣先前提供的資料照。（示意圖／屏東縣府提供）
避開「5 大雷區」：否則獎金全歸零
雖然獎金豐厚，但若觸犯以下 5 種情形，環保局將不予發放獎金：

  1. 身分限制：實際執行環保稽查業務之公務員。
  2. 事實不明確：檢舉案件未敘明時間、地點等具體事實。
  3. 非實名檢舉：匿名或未以真實姓名、身分證字號檢舉者。
  4. 超過 15 日：檢舉案件距違規日期已逾 15 日者。
  5. 審查未過：照片、影片畫質或內容未通過審查要點者。

基隆市環保局呼籲，提高獎勵是希望發揮守望相助精神，目前已針對熱區部署移動式監視器。請市民與觀光客切勿心存僥倖，共同維持「台灣頭」的整潔。

資料來源：基隆市環保局

