網紅夫妻檔小新（陳威宇）與Nina（曹婕妤）從節目《大學生了沒》發跡並結緣，小倆口於2019年2月結婚，日前傳出Nina和「千萬CEO」老公和在社群媒體上零互動，離婚傳言甚囂塵上，怎料，今（31）日跨年夜，小新和Nina發表共同聲明，宣布結束8年多婚姻，「我們以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點」，不少粉絲對這對昔日被視為人生勝利組的夫妻，如今決定分道揚鑣感到相當震驚。
證實8年婚姻畫下句點 小新和Nina：我們和平分開
稍早，小新和Nina透過社群平台發表長達726字的聲明，親自證實彼此已經結束婚姻關係，「在相識至今的八年多歲月裡，我們攜手走過人生許多重要的時刻，回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程，我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。在充分溝通與深思熟慮後，我們以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點。」
Nina和小新表示，雖然兩人法律上的身分轉變，但對於兩名家人的愛與責任，始終如一，未來彼此將以「鳥巢式共育」的方式，守護家人長大。
20歲起網路上賣吉他 10幾年後身價破千萬
小新過去是《大學生了沒》固定班底，從節目畢業後，他沒有繼續耕耘演藝事業，而是轉戰樂器電商，從20歲起經營網路吉他商店，23歲開實體店面，事業有成，在短短十幾年內，創下數千萬元的可觀營收，成為身價千萬的CEO，他創立的「小新樂器館」不僅曾經是網路人氣賣家，至今還是台灣知名樂器通路。
資料來源：曾小新 吉他小新IG
