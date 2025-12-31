我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Nina（左）與小新（右）2024年還曬恩愛慶祝西洋情人節與結婚週年，現在已經確定離婚。（圖／摘自 IG@helloguitar)

《大學生了沒》出身的網紅夫妻檔小新（陳威宇）與Nina（曹婕妤），今（31）日跨年夜發表共同聲明，宣布結束8年多的婚姻，被形容成「年末最後一瓜」，追看他們多年的粉絲不敢相信他們真的離婚了，卻也有人看出蛛絲馬跡，甚至扮演柯南，認為Nina感覺很討厭小新，就算聲明裡表示「和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點」，仍預言他們很難和平共處。Nina和小新在離婚聲明中稱基於對兩名家人的愛與責任，會以「鳥巢式共育」的方式，守護他們長大。但這番話卻被出身自單親家庭的觀眾打槍，認為不管如何，可憐的永遠是年幼家人，不會有影響肯定是騙人的。還有人覺得他們離婚也要發聲明，到底關其他人屁事，覺得身為公眾人物也挺可憐。討論區裡則有人發揮如柯南的精神，從兩人合照中Nina的表情去尋找婚變的玄機，認定Nina已經不滿小新很久，別的網友則好奇兩人的限時動態看來似乎還住在同一屋簷下，好奇氣氛難道不會尷尬？大家似乎對他們之間的相處，都很有自己的意見，特別在當事人尚無出面詳細說明之前，看來更是各方的描述都有幾分道理。從兩人已經好一陣子沒同框，關注他們的觀眾都感覺得出兩人感情早已生變，好像早就不愛了，但為了年幼家人在硬撐。有人覺得年輕人有下一代就結婚，撐沒幾年就離婚，其實還蠻正常，台灣的離婚率本來也是世界排名前面的，不至於讓人太意外。對於兩人的未來，大家只希望已經決定要一起照顧年幼家人，那就繼續給他們完整的愛，不要因為他們離婚受到影響。然而2025年最後一天，還是傳出公眾人物離異，有網友不禁感嘆：「到底要怎麼相信愛情？」