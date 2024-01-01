我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張基龍（左）與安恩真（右）以《一吻爆炸》拿下「最佳情侶獎」。（圖／IG@sbsdrama.official）

韓國頒獎典禮《SBS演技大賞》在昨（31）日晚間舉行，其中於《一吻爆炸》中狂親的張基龍、安恩真也在稍早不負眾望拿下「最佳情侶獎」。只見兩人一宣布得獎就馬上起身抱在一起，還手勾手上台，直接甜翻全場。不僅如此，張基龍跟安恩真還在台上做出要熱吻的姿勢，深情對望讓觀眾瘋狂尖叫。張基龍與安恩真一起獲得「最佳情侶獎」，兩人手勾手一起上台後，還應觀眾要求做出準備要親的姿勢，但安恩真過去一半就馬上說：「劇已經結束了就到這裡」，沒想到張基龍在一旁緊盯，主持人申東燁馬上提醒，安恩真就火速轉過去，將手搭在張基龍身上，張基龍也馬上抓住她的下巴，兩人整個臉靠超近，差點就親下去，深情對望模樣直接把大家甜翻，最後下台的時候，還一起手勾手蹦蹦跳跳下台。兩人可愛又甜蜜的模樣，也讓粉絲直接被甜翻，直接狂湊對「為了我，你們談一個吧好嗎」、「嗑暈我了，你們還是本人嗎⋯好強的化學反應」、「不負眾望，拿下最佳情侶獎，兩人真的好搭好搭」、「受不了，看看他的眼神！真的不行了，藏不住一點」等。《一吻爆炸》是部浪漫喜劇，由張基龍和安恩真主演，劇情講述單身女子高多琳為了工作偽裝成已婚媽媽，卻與她暗戀的部門組長孔志赫因一次衝動的吻，而展開一段既甜蜜又爆笑的「假面」辦公室禁忌戀情。該劇以高甜又搞笑的職場羅曼史和「天災之吻」的設定吸引觀眾，成為話題熱作，張基龍與安恩真的超強化學反應，更是吸引大批CP粉的支持。