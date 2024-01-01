我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晚會由焦凡凡與無尊聯手主持，演出卡司星光熠熠。（圖／屏東縣府提供）

▲梁文音以溫柔歌聲感動人心，草屯囝仔炒熱現場氣氛，舞炯恩展現原民音樂魅力。（圖／屏東縣府提供）

屏東跨年演唱會《High 歌之夜－歌舞昇屏》31日晚於縣立體育館前草地盛大登場，現場人潮爆滿、氣氛熱烈，14 組藝人接力開唱，陪伴民眾一路嗨到午夜。縣長周春米親臨現場向鄉親獻上新年祝福，並與大家齊聲倒數，在歡呼聲中迎接 2026 年到來。為確保活動安全順利，屏東縣政府提前完成整體維安部署，動員上百名警力並出動偵爆犬，於體育館周邊各出入口加強安檢與人車動線管制，讓民眾在安心無虞的環境中，盡情享受跨年歡樂時光。晚會由焦凡凡與無尊聯手主持，演出卡司星光熠熠，包括丁噹、小樂吳思賢、鳳小岳 & 壓克力柿子、婁峻碩、FEniX、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、朱海君、大成、簡嘉彣、彭佳霓等人氣歌手輪番上陣。其中焦凡凡與婁峻碩獨家合體，首度公開甜蜜合唱《Make Sense》，成為全場最大驚喜。鳳小岳率樂團展現搖滾能量，梁文音以溫柔歌聲感動人心，草屯囝仔炒熱現場氣氛，舞炯恩展現原民音樂魅力；丁噹則攜手舞者帶來高規格唱跳演出，將氣氛推向最高潮。晚間11點55分，周春米率縣府團隊登台倒數，壓軸由男團 FEniX 帥氣登場，為屏東跨年夜畫下最熱血、最美好的句點。