▲《模範計程車3》奪下「年度最佳電視劇」。（圖／IG@sbsdrama.official）

韓國頒獎典禮《SBS演技大賞》在昨（31）日晚間圓滿落幕，最大的大賞由《模範計程車3》男主角李帝勳奪下，他在台上感謝粉絲的支持，讓《模範計程車》能繼續拍到第3季，還忍不住哽咽提到從第一季開始，一路從助理導演到現在還在一起奮鬥的姜寶承導演，以及彩虹運輸5人幫等所有劇組演員，「有你們才有這部作品」。除此之外，《模範計程車3》還在當晚橫掃5獎項，人氣非常高。大賞稍早由張娜拉頒發給李帝勳，李帝勳激動上台後，向所有支持自己的人道謝，甚至一度哽咽感謝《模範計程車》第1季到第3季的導演、5人幫金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍，以及粉絲及劇組人員等，「沒有你們就沒有這部作品」，讓台下的演員們也都對李帝勳的致詞非常感動。除了大賞外，《模範計程車3》也拿下「年度最佳電視劇」，彩虹運輸5人幫李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍5人幫與導演姜寶承一起登台領獎。另外，金義聖、表藝珍以及客串演員尹施允，也分別獲得「最佳表演獎」、「迷你劇類型／動作女子優秀獎」、「男子搶鏡獎」等，可以說是當晚的大贏家之一。《模範計程車3》是韓國人氣復仇劇《模範計程車》系列的第3季，由李帝勳等人主演，講述彩虹運輸團隊再次出動，這次將犯罪觸角伸向國際，從校園賭博、人口販賣到演藝圈黑幕等真實社會案件，以「以惡制惡」方式為無法受到法律保護的被害者復仇，成功在韓國創下高收視與高話題性。