我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡明亮（左一）、李康生（右二）都冒雨和觀眾一起看《愛情萬歲》跨年。（圖／記者朱永強攝）

▲李康生在《愛情萬歲》裡面青春、秀氣。（圖／摘自IMDb）

▲楊貴媚（右）與陳昭榮（左）在《愛情萬歲》裡也有不少對手戲。（圖／摘自IMDb）

▲來自多倫多的影迷（左）特地快閃來台，獻給楊貴媚（右）親手製作的經典角色公仔。（圖／記者蘇詠智攝）

▲楊貴媚的經典角色公仔，從她以前在「花系列」的角色，到後來金馬、金鐘等獎的獲獎作品演出都有，極為用心。（圖／記者蘇詠智攝）

蔡明亮31年前的經典《愛情萬歲》將成為台北跨年的新儀式？全球僅見每年跨年在同一個地點、看同一部電影，可望由《愛情萬歲》創造風潮。蔡明亮與主角楊貴媚、李康生第2度現身大安森林公園和數百民眾一起欣賞4K修復版本，李康生忍不住拿手機拍著自己年輕、帥氣模樣，楊貴媚打趣稱「青春不再」，感嘆李康生當時臉上滿滿的膠原蛋白，也表示如果活動每年舉辦，她不會缺席。看《愛情萬歲》、與片中在大安森林公園痛哭的楊貴媚一起流淚跨年，已經辦了3屆，昨（31）日晚間雖然天空也掉下眼淚（雨水），而且兩度變大，數百位觀眾還是穿上雨衣、繼續坐著把片子看完，讓楊貴媚直呼感動：「去年我是笑著的，今年真的很想哭。」聽聞後方草皮有人自備帳篷、野餐墊，佩服他們真的很厲害。2025台灣歷經天災、人禍，大夥兒還能安全聚在一起跨年，也讓她致詞時語帶哽咽。昨晚放映經過最新4K修復的版本，畫質亮麗、可以看到更多細節，蔡明亮透露在威尼斯影展首映後，就有片商表示想在台灣重新發行這部曾獲威尼斯最佳影片金獅獎與金馬獎最佳劇情片的經典，他考慮能夠因此建立一項「全球獨一無二的跨年儀式」後，和負責修復計畫的國家影視聽中心講好暫時先不考慮商業發行，純粹讓觀眾在每年最後一晚到大安森林公園欣賞。發起這個活動的蔡明亮影迷李思翰正在當兵、無法到場，卻在他友人參與及看片民眾自行創意發想下玩出更讓人意想不到的趣味，有人帶著片中被李康生戳了手指洞、當成保齡球的西瓜，也有人致敬片中楊貴媚打開冰箱吃蛋糕，現場發起蛋糕給其她看片民眾。李康生重現「親西瓜」的橋段，更喊話明年要把一直缺席的另一位主角陳昭榮拖過來參加。當年楊貴媚、李康生、陳昭榮組成《愛情萬歲》的黃金陣容，連著兩年只有前兩位會參加大安森林公園的跨年活動，蔡明亮解釋：「他（陳昭榮）真的很忙，希望大家幫我們喊話。」楊貴媚認為當時的他們有豐富的膠原蛋白，現在換來的是歲月痕跡與生活歷練，把這些經驗重現在戲裡。昨晚不少30歲以下的年輕影迷，是第一次透過影片放映見識到《愛情萬歲》在大銀幕的丰采，證明片子歷久彌新。對於楊貴媚而言，昨晚也意義非凡。有位多倫多的忠實影迷，從加拿大搭飛機15小時「快閃」來台，送上親手製作的楊貴媚經典角色公仔，從她多年前主演的「花系列」劇集《紅顏花》一直到最近的《有生之年》、《影后》等共8款，將特製好禮送給她之後，又要趕一大早的飛機回多倫多，讓她既驚喜又感動。