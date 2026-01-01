2026新年快樂！新的一年到來，大家是否已經準備好安排自己的行程了呢？今年的2026行事曆有非常多亮點，除了有超長的9天過年春節連假可以放之外，全年度竟然有高達9個連假之多！《NOWNEWS》記者也特別整理2026（115年）行事曆9大連假、請假攻略、需要補班補課嗎以及接下來大家關心過年除夕是哪一天等資訊，讓民眾一文就能輕鬆安排好自己的假期啦！
2026年為何放假這麼多？需要補班補課嗎？
首先肯定有許多人好奇，為何2026年跟往常不同會有「9大連假」，因為去年通過《紀念日節目實施條例》之後，新增5大國定假日，剛好這些節日又落到週五至週一，就讓連假瞬間變多囉！另外由於行政院人事總處已經刪除「彈性放假補班制度」，今年是首度第一年新增假期、全年不補班補課的完整新制上路，讓不少上班族真的是嗨爆直呼：「最爽的一年！」
2026年過年除夕是哪一天？9大連假一次看
隨著2026到來，今年元旦落在週四只有單放一天，週五全國還是要上班上課，緊接著就要迎接2月的春節連假，不少人也好奇2026過年是何時？答案是2月15日是小年夜、2月16日是除夕哦！又因為2月15日小年夜遇到週日，國定假日遇例假日補假，因此正常初五開工，2月15日的假直接補在初五，又遇到下一個六日，才會形成今年春節有一個9天的超長連假！以下是2026年9大連假時程一次看：
📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
2026年請假攻略最新版本！一堆9天、10天連假自己挑
📍元旦請1休4：請1月2日，4天連假
📍農曆春節+228紀念日請4休16：請2月23日至26日，16天連假
📍清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
📍勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
📍端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假
資料來源：行政院人事總處
我是廣告 請繼續往下閱讀
首先肯定有許多人好奇，為何2026年跟往常不同會有「9大連假」，因為去年通過《紀念日節目實施條例》之後，新增5大國定假日，剛好這些節日又落到週五至週一，就讓連假瞬間變多囉！另外由於行政院人事總處已經刪除「彈性放假補班制度」，今年是首度第一年新增假期、全年不補班補課的完整新制上路，讓不少上班族真的是嗨爆直呼：「最爽的一年！」
隨著2026到來，今年元旦落在週四只有單放一天，週五全國還是要上班上課，緊接著就要迎接2月的春節連假，不少人也好奇2026過年是何時？答案是2月15日是小年夜、2月16日是除夕哦！又因為2月15日小年夜遇到週日，國定假日遇例假日補假，因此正常初五開工，2月15日的假直接補在初五，又遇到下一個六日，才會形成今年春節有一個9天的超長連假！以下是2026年9大連假時程一次看：
📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
📍元旦請1休4：請1月2日，4天連假
📍農曆春節+228紀念日請4休16：請2月23日至26日，16天連假
📍清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
📍勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
📍端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假