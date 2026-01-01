我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年為何放假這麼多？需要補班補課嗎？

因為去年通過《紀念日節目實施條例》之後，新增5大國定假日

今年是首度第一年新增假期、全年不補班補課的完整新制上路

▲今年2026年是首度第一年新增5個國定假日完全體，加上全年不補班補課的完整新制上路。（圖/記者張嘉哲攝）

2026年過年除夕是哪一天？9大連假一次看

不少人也好奇2026過年是何時？答案是2月15日是小年夜、2月16日是除夕哦！

📍元旦沒有連假：1/1（四）點放一天

▲2026年行事曆9大連假一圖看懂！春節最長可以放到9天。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2026年請假攻略最新版本！一堆9天、10天連假自己挑