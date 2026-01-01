我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統馬英九遭控20年前擔任國民黨主席時賤賣中視、中影、中廣（三中案），涉嫌違反證券交易法，台北地檢署2018年起訴馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前中投公司總經理汪海清、前中影董事長蔡正元、蔡正元妻子洪菱霙、蔡正元岳父洪信行共6人，一審只有蔡正元因侵占中影4.3億元遭業務侵占罪判刑3年半，其餘5人均無罪，檢方上訴，高等法院今天上午二審仍判馬英九等5人無罪，只有蔡正元有罪，刑度與一審相同，但二審認定的侵占金額降為2.8億元。合議庭表示，蔡正元當年以國民黨立委身分仲介中影公司股權交易案，利用自己身為阿波羅公司實際負責人職務之便，利益輸送給自己及掏空公司資產，嚴重侵害阿波羅公司之利益，也讓三方協議當事人無法獲得應有權益，因此維持3年6月徒刑。高院指出，蔡正元涉嫌業務侵占、背信部分已不得上訴，僅違反《商會法》部分得上訴，另外蔡正元、洪菱霙被起訴公益侵占部分、洪菱霙違反《商會法》部分，洪信行違反修正前《洗錢防制法》部分，檢方可上訴，但須有《刑事妥速審判法》規定的法律事由。