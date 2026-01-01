2026 年元旦的第一個重擊！習慣在全聯福利中心或是大潤發「無腦刷」賺點數的民眾，今天起請務必收好你的信用卡。隨著各銀行成本節流，2026 全聯信用卡回饋迎來史上最大變動，中國信託、玉山、台新等高達 8 家主流銀行正式宣布，自 1 月 1 日起全面將全聯通路剔除在「一般消費」定義之外，這意味著無論你怎麼刷，回饋通通歸零。
📍全聯刷卡新制重點摘要
• 8大銀行集體「變臉」： 中國信託、國泰世華、台新、台北富邦、玉山、永豐、兆豐、新光自 1/1 起取消回饋。
• 全支付、PX Pay 陣亡： 即使綁定行動支付，也不再列入一般消費累積。
• 三大權益連帶受損： 影響所及包含首刷禮進度、海外回饋門檻、免費機場接送/停車資格。
• 大潤發同步實施： 此次新制範圍涵蓋全聯實體門市、大潤發（大全聯）及線上購物。
8大銀行取消回饋！全聯體系全面排除
2026 年 1 月 1 日起，包含中國信託、國泰世華、台北富邦、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行、兆豐銀行及新光銀行，紛紛調整信用卡權益。最令卡友崩潰的是，全支付取消回饋已成定局，過去被視為賺點神器的 PX Pay 刷卡優惠不列入計算後，這 8 家銀行的卡片在全聯幾乎形同「廢卡」。
▼ 2026 全聯 8 家銀行取消回饋名單
卡友最擔心的 3 件事：不只是沒點數拿！
這場 2026 全聯信用卡回饋災難，影響的不只是帳單上的那幾塊錢，背後隱藏的「權益歸零」才最讓卡友頭痛。
1. 首刷禮「任務失敗」： 許多民眾申辦新卡後，會趁全聯週年慶或大潤發買家電來湊「首刷滿額」門檻。明年起，在全聯刷再多都不計入首刷禮進度，小心刷了萬金卻連個行李箱都拿不到。
2. 海外回饋「門檻進不去」： 部分神卡要求「國內一般消費達標」才能享有海外 3% 以上加碼。當全聯消費被剔除後，卡友國內刷卡額度恐大幅萎縮，導致出國刷卡回饋縮水回 0.5% 的基本門檻。
3. 免費福利「集體消失」： 機場接送、市區停車、道路救援通常規定前月要刷滿額。若全聯消費不計入累計，卡友在預約這些福利時，可能會發現自己「資格不符」。
專家曝應對策略：2026 全聯怎麼刷最聰明？
面對全聯刷卡新制，內行人建議轉向「悠遊卡功能」。目前部分銀行仍針對「悠遊卡自動加值」提供 5% 至 10% 的回饋，這類回饋通常與一般消費定義脫鉤。
此外，鎖定「通路聯名卡」也是最後的堡壘，例如台新的大潤發聯名卡在特定專案下仍保有回饋。若手中卡片皆已陣亡，建議直接使用全支付連結「銀行帳戶」扣款，參加官方不定期推出的點數加碼活動，才能在回饋寒冬中勉強止血。
資料來源：中國信託、國泰世華、台新銀行、台北富邦、玉山銀行、永豐銀行、新光銀行、兆豐銀行
▼ 2026 全聯 8 家銀行取消回饋名單
|銀行名稱
|排除通路與範圍
|受影響之支付工具
|損失細節與備註
|中國信託
|全聯、大潤發全通路
|實體卡、PX Pay、全支付
|全面取消點數與現金回饋。
|國泰世華
|全聯、大潤發（實、線）
|實體卡、PX Pay、全支付
|取消 0.3% 小樹點，不列入一般消費。
|台新銀行
|全聯、大潤發實體門市
|實體卡、PX Pay、全支付
|排除回饋。※大潤發聯名卡除外
|台北富邦
|全聯、大潤發全通路
|實體卡、PX Pay、全支付
|取消現金、紅利、LINE POINTS、mo幣。
|玉山銀行
|全聯、大潤發
|實體卡、PX Pay
|多數卡片已排除一般消費回饋。
|永豐銀行
|全聯、大潤發
|實體卡、PX Pay、全支付
|不列入一般消費，亦不累計道路救援門檻。
|兆豐銀行
|全聯、大潤發
|實體卡、PX Pay、全支付
|新增為「一般消費排除項目」，無回饋。
|新光銀行
|全聯、大潤發全體系
|實體卡、全支付
|取消消費與繳費回饋，僅保留福利點活動。
