2026 年元旦的第一個重擊！習慣在全聯福利中心或是大潤發「無腦刷」賺點數的民眾，今天起請務必收好你的信用卡。隨著各銀行成本節流，2026 全聯信用卡回饋迎來史上最大變動，中國信託、玉山、台新等高達 8 家主流銀行正式宣布，自 1 月 1 日起全面將全聯通路剔除在「一般消費」定義之外，這意味著無論你怎麼刷，回饋通通歸零。

📍全聯刷卡新制重點摘要
  •  8大銀行集體「變臉」： 中國信託、國泰世華、台新、台北富邦、玉山、永豐、兆豐、新光自 1/1 起取消回饋。
  •  全支付、PX Pay 陣亡： 即使綁定行動支付，也不再列入一般消費累積。
  •  三大權益連帶受損： 影響所及包含首刷禮進度、海外回饋門檻、免費機場接送/停車資格。
  •  大潤發同步實施： 此次新制範圍涵蓋全聯實體門市、大潤發（大全聯）及線上購物。

▲一名網友工作7年從不辦卡，認為信用卡都是銀行的陷阱，近來想貸款買房，才擔心沒有信用卡會影響銀行對他的風險評估。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國信託、國泰世華等8大銀行，1/1 起在全聯體系通路的刷卡交易，全都排除在「一般消費」之外，不再提供刷卡金、紅利點數或哩程回饋取消回饋。（ 示意圖／美聯社／達志影像）
8大銀行取消回饋！全聯體系全面排除

2026 年 1 月 1 日起，包含中國信託、國泰世華、台北富邦、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行、兆豐銀行及新光銀行，紛紛調整信用卡權益。最令卡友崩潰的是，全支付取消回饋已成定局，過去被視為賺點神器的 PX Pay 刷卡優惠不列入計算後，這 8 家銀行的卡片在全聯幾乎形同「廢卡」。

2026 全聯 8 家銀行取消回饋名單

銀行名稱 排除通路與範圍 受影響之支付工具 損失細節與備註
中國信託 全聯、大潤發全通路 實體卡、PX Pay、全支付 全面取消點數與現金回饋。
國泰世華 全聯、大潤發（實、線） 實體卡、PX Pay、全支付 取消 0.3% 小樹點，不列入一般消費。
台新銀行 全聯、大潤發實體門市 實體卡、PX Pay、全支付 排除回饋。※大潤發聯名卡除外
台北富邦 全聯、大潤發全通路 實體卡、PX Pay、全支付 取消現金、紅利、LINE POINTS、mo幣。
玉山銀行 全聯、大潤發 實體卡、PX Pay 多數卡片已排除一般消費回饋。
永豐銀行 全聯、大潤發 實體卡、PX Pay、全支付 不列入一般消費，亦不累計道路救援門檻。
兆豐銀行 全聯、大潤發 實體卡、PX Pay、全支付 新增為「一般消費排除項目」，無回饋。
新光銀行 全聯、大潤發全體系 實體卡、全支付 取消消費與繳費回饋，僅保留福利點活動。
卡友最擔心的 3 件事：不只是沒點數拿！

這場 2026 全聯信用卡回饋災難，影響的不只是帳單上的那幾塊錢，背後隱藏的「權益歸零」才最讓卡友頭痛。

  1.  首刷禮「任務失敗」： 許多民眾申辦新卡後，會趁全聯週年慶或大潤發買家電來湊「首刷滿額」門檻。明年起，在全聯刷再多都不計入首刷禮進度，小心刷了萬金卻連個行李箱都拿不到。

  2.  海外回饋「門檻進不去」： 部分神卡要求「國內一般消費達標」才能享有海外 3% 以上加碼。當全聯消費被剔除後，卡友國內刷卡額度恐大幅萎縮，導致出國刷卡回饋縮水回 0.5% 的基本門檻。

  3.  免費福利「集體消失」： 機場接送、市區停車、道路救援通常規定前月要刷滿額。若全聯消費不計入累計，卡友在預約這些福利時，可能會發現自己「資格不符」。

▲大全聯信用卡上市，目標預估首年發出10億福利點，全聯也能享有超高回饋，主婦買菜驚喜省超多。（圖／全聯提供）
▲中國信託等8大銀行取消全聯通路刷卡回饋。可鎖定通路聯名卡賺回饋。圖為大全聯信用卡，享大全聯最高12%、全聯最高7%、全支付最高8%回饋。（圖／全聯提供）
專家曝應對策略：2026 全聯怎麼刷最聰明？

面對全聯刷卡新制，內行人建議轉向「悠遊卡功能」。目前部分銀行仍針對「悠遊卡自動加值」提供 5% 至 10% 的回饋，這類回饋通常與一般消費定義脫鉤。

此外，鎖定「通路聯名卡」也是最後的堡壘，例如台新的大潤發聯名卡在特定專案下仍保有回饋。若手中卡片皆已陣亡，建議直接使用全支付連結「銀行帳戶」扣款，參加官方不定期推出的點數加碼活動，才能在回饋寒冬中勉強止血。

資料來源：中國信託國泰世華台新銀行台北富邦玉山銀行永豐銀行新光銀行兆豐銀行

