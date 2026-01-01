我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AOA前成員珉娥元旦時驚傳輕生，不過2小時後獲救。（圖／翻攝自珉娥IG@new.kma）

再提團體爭議 字句流露長期壓力

▲珉娥退團後多次公開自己有憂鬱症病史。（圖／翻攝自珉娥IG@new.kma）

獲救卻再現消極語句 外界憂心未解

南韓女團AOA前成員權珉娥，於今（1）日元旦凌晨突然在社群平台發布長文，內容充滿自責與負面情緒，坦言自己狀態「並不正常」，並向外界道歉，直言自己毀了AOA也毀了自己，隨後爆出輕生失去意識，不過在2小時後又上傳貼文證實獲救，該篇貼文一曝光立即在粉絲圈與韓國娛樂圈引發高度關注，也讓不少人擔心她的精神狀況是否再度惡化。珉娥在文中再次提及過往與團體相關的爭議，表示自己多年來承受委屈，卻在選擇說出真相後，反而承擔了外界的指責與誤解，她直言外界不斷將團體風波的責任歸咎於她，讓她陷入深層自責，甚至認為：「如果當初什麼都不說，也許一切會不一樣！」語句中透露出長期累積的心理壓力與痛苦。在該篇貼文發布後，權珉娥一度失去聯繫，讓粉絲陷入恐慌，直到2小時後她才再次於社群平台發聲，透露自己曾短暫失去意識，對過程沒有清楚記憶，是在他人呼喚與搖醒下恢復意識，間接證實她曾處於相當危險的狀態，消息傳出後粉絲紛紛湧入留言，希望她能即刻接受專業協助。雖然珉娥後續表示自己已被救回，但她在文字中仍留下令人不安的消極，直言：「但我一定會守約，我會消失在你們眼前！」讓外界十分擔憂她的心理狀態，相關貼文隨後已全數刪除，但截圖仍在網路流傳，討論聲浪持續延燒，不少網友呼籲平台與身邊親友應給予更多實際支持，而非僅止於輿論關注。事實上，權珉娥自退出團體後，就曾多次公開自己罹患憂鬱症與失眠問題，過去也多次因情緒波動成為新聞焦點。近年她一度傳出狀況好轉，沒想到此次再度發生驚險狀況，讓支持者相當心痛。粉絲們紛紛表示，希望她暫時遠離社群，專注治療與休息，並強調「她不欠任何人道歉」，最重要的是能平安度過眼前難關。