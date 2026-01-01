我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡依林大巨蛋恍神 2026跨年喊：跟2024說再見

蔡依林9:30睡由來 起初只是為了調時差

蔡依林台北大巨蛋演出亮點一次看 視覺直接封神

▲蔡依林演唱會「愉悅之母」裝置超巨超震撼，讓來看演唱會的歌迷留下難忘回憶。（圖／讀者提供）

台灣歌后蔡依林（Jolin）12月30日至1月1日於台北大巨蛋連開3場《PLEASURE》演唱會，跨年夜第2場卻意外成為全場最大笑點，向來晚上9點半就睡的她，因為罕見熬夜撐場，在演出尾聲脫口喊出「讓我們向2024說聲再見」，時間直接錯亂，讓全場歌迷笑翻，紛紛虧她是「超過9點半還沒睡就開始胡言亂語」。蔡依林一向以自律出名，9點半睡覺幾乎是公開設定，這回為了跨年演唱會連唱到超過晚上10點多，腦袋瞬間當機，31號跨年場直接喊出：「讓我們向2024說聲再見好嗎！迎接最新的你！」意外展現最可愛的一面，歌迷不但沒有吐槽，反而全數笑翻：「有夠可愛」、「還好後面有扳回來」、「真的不能熬夜」、「姐ㄎㄧㄤ掉了」。更有趣的是，蔡依林的好友，也紛紛以「9點半睡覺」調侃她，羅志祥送上花籃說：青峰則表示：蔡依林日前為新專輯《Pleasure》宣傳，同步開設Podcast節目分享生活與創作日常，聊到自己的養生關鍵就是早早睡，她透露原本是晚上10點就寢，後來乾脆提前到9點半，原因很實際，是為了調整美國時差。沒想到那段時間只要早睡，隔天皮膚狀態好到不行，「那幾天起床都很漂亮。」還幽默說：「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午4、5點。」好友蔡健雅也曾爆料，有次聚會聊得正起勁，蔡依林卻默默叫車回家：「現在9點半就會想睡覺。」相關片段曝光後，不少網友跟著實測，直呼10點前睡真的很有感，難怪蔡依林狀態始終在線。《PLEASURE》巡演在大巨蛋全面升級，蔡依林陪4萬名歌迷倒數跨年，31日晚更丟出限定彩蛋，驚喜唱回首日未出現的〈倒帶〉，全場瞬間變成大型回憶殺現場，萬人合唱把情緒拉滿；首場經典曲〈檸檬草的味道〉前奏一出，整座大巨蛋秒變KTV，蔡依林唱到又笑又哭，情緒完全藏不住。最震撼的畫面，來自主舞台中央破繭而出的「愉悅之女」巨型裝置，高達7層樓、八臂張開，造價40萬美金（約1250萬台幣），細節密到讓人起雞皮疙瘩。當蔡依林轉動刻滿七宗罪意象的命運之輪，高喊「Call me mommy」，全場瞬間炸裂，愉悅宇宙正式完成。 整場製作費高達9億元台幣，被歌迷形容是「奧運開幕等級」，不只看演唱會，更像參加一場完整的世界觀體驗。