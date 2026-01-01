我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多倫多暴龍球星英格拉罕（Brandon Ingram）絕平三分無效，賽後友好和金塊球員致意。（圖／美聯社／達志影像）

一場驚心動魄的跨年大戰在多倫多Scotiabank Arena上演。丹佛金塊隊在失去明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）的情況下，憑藉後衛穆雷（Jamal Murray）的領軍與團隊防守，終場以106：103險勝多倫多暴龍。比賽最後時刻出現極具爭議的一幕，暴龍球星英格拉罕（Brandon Ingram）投進了一記驚天絕平三分球，但經裁判重播檢視後確認出手超時，判定無效，讓全場暴龍球迷瞬間從沸騰轉為寂靜。本場比賽戰至最後讀秒階段，金塊隊布朗（Bruce Brown）意外地兩罰皆失，給了暴龍絕殺機會。英格拉罕在時間即將耗盡前，強行出手一記高難度打板三分命中。然而，裁判在第一時間並未給予分數，而是選擇進入司法回放。重播畫面清晰顯示，在計時鐘亮起紅燈時，籃球仍留在英格拉罕的手中。最終判決三分無效，英格拉罕雖攻下全場最高的30分、8籃板，仍無力回天。金塊隊此役面臨嚴峻考驗，首發陣容中包括約基奇（膝傷）、阿隆·戈登（Aaron Gordon）等多位核心均因傷缺陣。穆雷成為唯一在場的原首發球員，他出戰38分鐘，穩定貢獻21分、7籃板與6助攻，其正負值+8更是冠絕全隊，雖然命中率不佳，但在獨立帶隊的情況下，以做到他能做到的了。金塊主帥阿德爾曼（Adelman）賽前對穆雷給予高度評價，稱看他打球是一種享受，而穆雷也用行動證明自己能扛起領導重任。讓金塊隊球迷感到揪心的是，代班首發中鋒瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）在第三節因右小腿拉傷提前退場，離隊前留下17分、9籃板的高效數據。在約基奇預計缺陣4周的背景下，瓦蘭的傷勢無疑讓金塊的內線調度雪上加霜。至於約基奇傷情，金塊主帥阿德爾曼（Adelman）賽前透露，這對於球隊而言是一個「非常令人擔憂的時刻」。阿德爾曼坦言，雖然不幸中的大幸是傷勢「不會導致約基奇整季報銷」，但考慮到他本人是「最堅強的人之一」，缺席仍對球隊戰力造成劇烈影響。阿德爾曼也觀察到，約基奇目前心態平和，甚至還能以幽默面對傷勢，希望能早日回歸。暴龍隊方面除了英格拉罕表現神勇，核心巴恩斯（Scottie Barnes）也繳出20分、14籃板、10助攻的優異大三元數據；奎克利（Immanuel Quickley）則有22分入帳。儘管整體數據占優，但暴龍在關鍵球的處理上略欠火候，最終只能接受輸球的現實。這場比賽不僅展現了金塊隊殘陣下的韌性，也讓2026年元旦的NBA賽事充滿話題。金塊接下來將帶著這場得來不易的勝利重返主場，而暴龍則需在接下來的賽程中尋找止敗良方。