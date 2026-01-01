我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊在昨（2）日的元旦大戰中，於客場以128：106大勝洛杉磯湖人隊，這場比賽不僅確立了活塞隊東區龍頭的地位，更讓聯盟中關於康寧漢（Cade Cunningham）與唐西奇（Luka Doncic）的建隊核心之爭再次沸騰。前NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星後衛提格（Jeff Teague）日前在Podcast節目中公開力挺康寧漢，並痛批唐西奇不防守的缺點太過刺眼。提格在《Club 520》節目中明確表示，如果由他選擇建隊核心，他會毫不猶豫地選擇康寧漢而非唐西奇。提格坦言：「給我康寧漢，因為他真的會防守。沒人會說康寧漢是個防守三角錐。唐西奇確實是史上最強的進攻天才之一，但籃球是攻守兩端的運動，他的防守劣勢太明顯了。當全世界都知道你誰也防不住時，這真的很糟糕。」提格進一步強調，康寧漢在場上展現了全方位的價值，即便在高使用率下依然願意投入防守，這與許多只專注於得分而逃避防守的球星截然不同。在活塞對陣湖人的比賽中，兩位新生代球星迎來本季首度對決。康寧漢繳出27分、11助攻的亮眼數據，從開場到結束始終掌控著比賽節奏；唐西奇雖然也進帳30分、11助攻，但在下半場影響力顯著下滑，且在第三節因情緒激動吞下技術犯規。活塞隊憑藉強悍的團隊防守與身體對抗能力，完全壓制了湖人隊的進攻。康寧漢不僅在進攻端梳理得井有條，更在防守第一線設定了高強度的基調，這也印證了提格的觀點：康寧漢的雙向穩定性，在比賽關鍵時刻比純粹的得分更具永續性。提格的評論也反映在球隊戰績上。目前活塞隊的防守效率位居聯盟前茅，康寧漢在其中扮演了核心角色。反觀湖人隊，雖然擁有唐西奇的強大火力，但團隊防守評級卻處於聯盟後段班，這讓他們在12月僅繳出5勝7負的低迷戰績。隨著活塞隊持續穩坐東區第一，康寧漢的評價正迅速竄升。提格的「棄唐選康」論點雖然激進，但也深刻反映了現代籃球對於全能球星的評價準則：唯有兼顧攻守兩端的球員，才能真正帶領球隊走向勝利。