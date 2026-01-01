我是廣告 請繼續往下閱讀

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部提供「勞工保險被保險人紓困貸款」，申請到明（2）日截止，每人最高可貸10萬元，年利率目前為2.165%。目前已經有超過11萬人申請、撥款超過6萬件，總金額超過百億元。勞動部勞工保險局表示，生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日115年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者，可以申請貸款，但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。勞動部委由土地銀行在114年12月15日至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。統計至昨日，申請案件已破11.69萬件、金額突破百億元；已經撥款的案件近7萬件、金額逾60萬元。