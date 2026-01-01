樂天桃猿今日正式宣布與美國籍右投手Morgan McSweeney完成合約簽署，中文譯名「麥斯威尼」，將於2026年球季披上猿軍戰袍，強化桃猿隊投手戰力。麥斯威尼2019年選秀加入巴爾的摩金鶯隊，今年效力邁阿密馬林魚隊3A，生涯未有大聯盟出賽紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥斯威尼加盟桃猿　生涯最高爬到3A

麥斯威尼於2019年在美國職棒選秀中獲巴爾的摩金鶯隊指名，2024年季中轉戰獨立聯盟大西洋聯盟，並於2025年6月獲邁阿密馬林魚隊網羅，分派至3A層級出賽，展現穩定的場上表現。在3A累積成績9勝5敗，主投141.2局，防禦率3.56。

球團指出，麥斯威尼具備良好的身材條件，球路武器庫多元，在職業生涯中展現出優異的環境適應能力與角色調整彈性，整體特質符合球隊對先發投手的期待。

麥斯威尼農曆年後報到　桃猿目前已有3洋投

麥斯威尼預計於農曆年後抵台報到，並對即將展開的全新賽季表達高度期待，希望能盡快適應台灣棒球文化，與桃猿男兒一同投入新球季備戰。

桃猿休賽季與王牌威能帝達成續約，雙方簽下2年複數年合約，日前又宣布簽下新洋投魔爾曼（Kyle Marman ），目前陣中已有3位洋投。

更多棒球相關新聞

📍球評觀點／兄弟補雙日教「救」打擊！王翊亘：進攻臨場反應更積極

📍剛退役就接兄弟打教　後藤駿太吐露心聲：我比誰都清楚迷惘的瞬間

相關新聞

中職億元男＋1！5人月薪破百萬　張育成打1場賺普通球員單月薪水

中職下一位億元男是誰？球評坦言短時間難再見　陳晨威稍微有機會

中職／下一位「億元男」恐難產？達成門檻高　「這3人」有望挑戰

中職／林立1.8億有無形價值！為新隊友做一事　曾暖心鼓勵陳晨威