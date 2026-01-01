我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿今日正式宣布與美國籍右投手Morgan McSweeney完成合約簽署，中文譯名「麥斯威尼」，將於2026年球季披上猿軍戰袍，強化桃猿隊投手戰力。麥斯威尼2019年選秀加入巴爾的摩金鶯隊，今年效力邁阿密馬林魚隊3A，生涯未有大聯盟出賽紀錄。麥斯威尼於2019年在美國職棒選秀中獲巴爾的摩金鶯隊指名，2024年季中轉戰獨立聯盟大西洋聯盟，並於2025年6月獲邁阿密馬林魚隊網羅，分派至3A層級出賽，展現穩定的場上表現。在3A累積成績9勝5敗，主投141.2局，防禦率3.56。球團指出，麥斯威尼具備良好的身材條件，球路武器庫多元，在職業生涯中展現出優異的環境適應能力與角色調整彈性，整體特質符合球隊對先發投手的期待。麥斯威尼預計於農曆年後抵台報到，並對即將展開的全新賽季表達高度期待，希望能盡快適應台灣棒球文化，與桃猿男兒一同投入新球季備戰。桃猿休賽季與王牌威能帝達成續約，雙方簽下2年複數年合約，日前又宣布簽下新洋投魔爾曼（Kyle Marman ），目前陣中已有3位洋投。