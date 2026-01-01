我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中市元旦升旗典禮吸引近兩萬民眾參與(圖／新聞局提供2026.1.1)

迎接民國115年元旦，台中市政府今(1)日上午8時於市府前廣場舉行元旦升旗典禮。今年典禮延續「向城市英雄致敬」主題，現場最吸睛的焦點，莫過於由88名各領域英雄共同展開長36公尺、寬24公尺的全台最大巨幅國旗進場，場面氣勢磅礡，吸引近兩萬名市民觀禮，共同在新年曙光中感受守護城市的榮耀與感動。典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，整齊劃一的動作與嘹亮樂音，展現青春活力。隨後，典禮進入最高潮，由88位救災與復原英雄聯手扶持巨幅國旗緩緩步入會場，這面目前全國最大的國旗在廣場上綻放，象徵國家與城市的團結韌性。領唱國歌的陣容同樣亮眼，由消防局、建設局、環保局及水利局等第一線「救災超人」代表組成。此外，英勇的搜救超犬「Uno」與「Ring」也帥氣現身，不僅展現台中堅實的災防能量，更讓現場民眾深刻體會到，這座城市的安定是由無數英雄在背後默默守護。市長盧秀燕主持其任內最後一次元旦升旗，致詞時情緒飽滿，細數施政七年來的點滴。她特別提到，根據最新民調顯示，有高達71.3%的市民對台中的施政感到放心且幸福。盧秀燕感性表示，幸福得來不易，如果沒有和平與安全，各行各業就無法安心發展，城市與國家也難以繁榮進步。針對近期國內外局勢的動盪與紛擾，盧秀燕指出，面對人民的擔憂與不安，市府團隊存在的意義，就是要在風雨中「撐起一把傘」，好好保護每一位市民。她許下新年心願，強調唯有和平、安全，台灣才能富強。儘管今年是任期最後一年，她承諾將帶領市府團隊持續努力，不讓城市因外在環境動搖，致力讓台中成為國泰民安、繁榮進步的典範。民政局表示，今年升旗典禮的主視覺以「豐收迎日」為主題，象徵台中各項重大建設在歷經多年耕耘後，正逐步展現豐碩果實。設計上以自由延展的線條貫穿，隱喻城市發展中面臨的各種挑戰，最終勾勒出壯闊山形與旭日初升的意象，傳達台中在歷經考驗後撥雲見日、邁向光明未來的精神。除了震撼的升旗儀式，活動還邀請到中華民國阿彌陀佛關懷協會（ACC）助養的非洲賴索托院童，帶來熱情洋溢的非洲舞蹈與高難度功夫表演，為冷冽的清晨注入火熱活力。民政局今年準備了限量5,000份的「國際知名漫畫角色置物盒」，以及國旗貼紙與小國旗。現場排隊人龍絡繹不絕，紀念小物在短時間內即被索取一空。