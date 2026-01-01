踏入演藝圈第26年的38歲長澤雅美，今（1）日元旦拋出結婚喜訊，老公身分立刻成為搜尋熱門詞，這位大她5歲、低調到不行的43歲導演福永壯志，其實早就是日本影壇默默封神的狠角色，作品橫掃柏林、翠貝卡、東京影展，一路拍進好萊塢影集圈，連在艾美獎狂掃獎項的《幕府將軍》都是出自他之手，履歷一攤開，實力完全藏不住。
長澤雅美老公是福永壯志 導演履歷超狂
長澤雅美在結婚公告中親筆寫下，兩人未來會互相扶持、一步一腳印走好接下來的人生旅程，也坦言「我們仍然是不夠成熟的兩個人」，而站在她身旁的那個人，就是長年把人生交給電影、把名字交給影展的福永壯志。
1982年出生於北海道的福永壯志，年輕時直接飛往美國念電影，從紐約市立大學布魯克林學院電影系畢業後，沒有急著回日本拍商業片，而是選擇走最硬派的作者導演路線。2015年，他的長片處女作《放開我的手》一出道就闖進柏林影展全景單元，接著在洛杉磯電影節直接抱走最高榮譽「美國最佳劇情片獎」，同年又拿下聖地牙哥亞洲電影節新導演獎，這部作品後來還入圍獨立精神獎的約翰・卡薩維茲獎，新人期就把能解的成就幾乎全解完。
2020年的《阿伊努之森》再次證明他不是一片導演，在翠貝卡影展拿下國際敘事競賽單元評審團特別獎，接著於墨西哥瓜納華托國際電影節奪下最佳作品獎。2022年的《山女》入選東京國際影展主競賽單元，巡迴卡羅維瓦利、香港等多個國際影展，2023年在日本上映後，也讓他拿下TAMA電影獎最佳新進導演獎。
如果你以為他只活在影展，那就太小看他了，福永壯志同時跨足好萊塢影集製作，參與《幕府將軍》第一季第7集、《東京之惡》第二季的導演工作，《幕府將軍》後來在第76屆艾美獎寫下歷史，成為首部奪下最佳影集獎的非英語作品，一口氣橫掃18項大獎，在金球獎也再拿4獎，直接被封為「非英語影集天花板」。
2025年，福永壯志再度確定續任《幕府將軍》第二季導演，事業線一路延伸到2026年，完全沒有要慢下來的意思；同一時間，他也同步拋出人生喜訊，宣布與日本資深實力派演員長澤雅美結婚。婚訊曝光後，外界驚覺原來長澤雅美身邊站的不是話題型名人，而是一位把獎項、影展與作品默默堆到滿等的實力派導演，兩人都是低調、不愛曝光，但履歷放在一起卻意外登對，也讓粉絲狂讚這對夫妻真的選對彼此。
📌長澤雅美結婚聲明全文：
雖然是私人的事情，冒昧打擾大家，但在此向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成登記結婚。
今後會在彼此扶持中，珍惜每天的生活，一步一步、踏實的走過接下來的人生。
我們仍然是不夠成熟的兩個人，但若能繼續得到大家溫暖的守護與關照，將不勝感激。
長澤雅美
📌資料來源：X
