32歲謝京穎與Energy張書偉2023年結婚，去年6月舉辦婚禮，上月18日透過社群IG宣布懷上雙胞胎，引來各界祝福，今（1）日謝京穎公開寶寶性別派對的儀式過程，夫妻倆均猜測會是男生，怎料結果一出爐，雙胞胎的性別是女生，2人吃驚之餘大大開心，謝京穎感性說：「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶，恭喜老公入住女子宿舍！」該影片超過20萬人次觀看，十足話題。
書偉、謝京穎雙胞胎性別公開！畫面20萬人瘋傳
謝京穎與書偉同框拍攝影片，分享揭曉肚中寶寶性別的過程，2人均穿著藍色服裝，書偉打趣笑說，自己沒有粉紅色的衣服，所以才穿藍色，後來又說「因為藍色比較好搭配！」謝京穎連忙打斷，笑說才不是，是因為2人均猜測寶寶性別是男生。
影片中，謝京穎表示，自己得知懷孕後做了特別的夢，夢裡出現一堆蛇，這才聽信坊間傳言，猜想肚中寶寶是男生，怎料結果並非所願，小倆口刺破氣球後，揭曉雙胞胎的性別是女生，書偉嚇了好大一跳，謝京穎則驚呼連連，完全意料之外。
對此，謝京穎發文寫道，「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶，恭喜老公入住女子宿舍，謝謝大家的祝福與愛護，好了老公的前世情人來了一次還兩個」，引來不少粉絲獻上祝福：「看來女兒傻瓜的書偉即將上線」、「是小公主們，太開心了！」
