飲食是不少現代人舒壓的重要管道，但不忌口卻會導致身體負擔過大，甚至提升癌症發生機率，初日診所減重專科醫師陳威龍表示，「油炸食物、含糖飲料、加工肉類」是醫師都會避開的3大飲食陷阱，除了珍奶、雞排外，「香腸、熱狗、培根」等加工肉類，更是世界衛生組織列出的「第一類致癌食物」。

陳威龍在社群透過影片分享，油炸食物在處理過程中會使油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質，因此包括炸雞、薯條、鹹酥雞，與罹患心血管疾病、第二型糖尿病的風險呈正相關，長期食用也會導致高血壓、血脂異常、代謝風險升高。

▲明知睡前吃宵夜會增加熱量攝取、造成身體負擔，但對上班族來說，卻是一天中最紓壓放鬆的時刻。（示意圖／NOWnews資料照）
▲炸雞、薯條、鹹酥雞，與罹患心血管疾病、第二型糖尿病的風險呈正相。（示意圖／NOWNEWS資料照）
陳威龍接著說，含糖飲料會使人發胖，市面上的手搖飲、汽水等，通常一杯就超過一天的建議糖分攝取量，肥胖至少會增加13種癌症的罹患風險。研究發現，每天喝2杯以上的含糖飲料，也會增加罹患第二型糖尿病及心血管疾病的機率。

在加工肉類部分，陳威龍提及，香腸、熱狗、培根等都是世界衛生組織列出的「第一類致癌食物」，每天多吃50克的加工肉（約1根熱狗），罹患大腸癌風險就增加18%，主因是加工肉中含有亞硝酸鹽，在體內可形成致癌的機轉，煙燻、高溫烹調也會產生的化學物質，對腸胃道造成長期負擔。


