​總統賴清德今（1）日批評，在野席次不足，彈劾總統目的浪費時間。民眾黨反擊表示，國防預算要花去哪交代不清、軍購到貨一問三不知、保障軍警消權益的預算至今不依法編列、讓憲法法庭淪為政治背書工具、對國會監督動輒扣帽子、抹紅抹黑是做正事？惡搞台灣社會整整一整年推動大惡罷是在團結人民？民眾黨發布新聞稿回應指出，本來還有一絲絲期待，賴清德身為總統，至少在元旦這天，願意釋出善意、修補社會裂痕，但裝睡的人始終叫不醒，賴清德依然只把自己當成民進黨支持者的總統、而非全台灣人民的總統，於2026元旦文告及媒體聯訪中，持續污名化在野黨的依法監督，繼續恣意踐踏、胡亂超譯憲法，對此，民眾黨表達最嚴正的抗議，更擔憂，我們國家還有多少寶貴的時間能繼續被賴清德浪費。民眾黨強調，不做正事的賴清德，要過去一年幫民進黨實現許許多多跳票多年法案的台灣民眾黨做正事，實在荒謬至極。在民主國家，當一個總統可以選擇不公布不執行三讀通過的法案、可以把本該獨立運作的司法機關拿來當打擊政敵的工具，一步一步將國家帶向專制獨裁，在野黨為了捍衛民主、自由、法治，依照憲政體制對總統提出彈劾，賴清德不僅不自省，竟然還堂而皇之的指稱「在野黨是在浪費時間」，這不只是權力的傲慢，更是在宣告「賴清德的意志已經凌駕於中華民國憲法」，這不只是對民意的羞辱，更是對憲政制度踐踏。民眾黨指出，賴清德要大家想一想「這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況下，對總統提出彈劾如何對人民如何交代？」民眾黨請賴清德醒醒吧，不要活在幕僚幫你打造的美好溫室裡，此時對你提出彈劾，正是對多數民意的交代。民眾黨表示，賴政府連最基本的依法編列預算都做不到，面對中共持續升高軍事威脅，無法交代過去付了7000億的軍購預算，武器為何沒到貨，如今又要再追加一筆項目不明的1.25兆元國防特別預算，一再用民主團結情緒勒索人民、以此要求在野黨護航違法編列的總預算、內容不透明的國防特別預算；賴清德口口聲聲喊的「五權憲法、權力制衡」，實際上卻是行政權無限擴張、要求國會閉嘴蓋章。民眾黨提到，立法院依法審查預算、依法監督行政權、依法提出總統彈劾，每一項都是憲法白紙黑字賦予的權力與責任。若這些在賴清德宇宙皆為浪費時間、不做正事，那難道不依法編列預算造成朝野僵局是在省時間？不副署、不公布、不執行三讀通過的法律是最高效率？卓榮泰八度覆議失敗，現在又繼續要向違憲召開的憲法法庭聲請釋憲是在做正事？惡搞台灣社會整整一整年推動大惡罷是在團結人民？民眾黨抨擊，真正讓國家內耗的，從來不是監督，而是執政者拒絕被監督，拒絕面對民意。請問賴清德，憲法是不是只有你用得順手的時候才算數？在野黨依法提出彈劾，是憲政秩序的一部分，反倒是總統一再將合憲監督抹黑為政治鬥爭，才是真正讓國家制度空轉、社會撕裂。真正浪費台灣人民時間的，是賴清德上任以來，國防預算要花去哪交代不清、軍購到貨一問三不知、保障軍警消權益的預算至今不依法編列、讓憲法法庭淪為政治背書工具、對國會監督動輒扣帽子、抹紅抹黑。民眾黨強調，「我們堅定捍衛國防的同時也會嚴格把關預算，更始終跟人民站在一起，守住民主自由法治」，當民進黨在胡搞亂政的時候，民眾黨會要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。