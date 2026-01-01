我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將執行副領隊林威助今（1）日在個人社群發文，他回顧去年悍將把基礎做得更紮實，雖然成果不一定立刻出現，但時間會見證這份決心，林威助說，2026新的一年，會帶著勇氣與信心，讓悍將走在更堅定的道路上。林威助在元旦發文，先祝福大家新年快樂，「感謝富邦悍將全體隊職員、球迷朋友及家人在去年的支持，回想2025年，我們把基礎做得更紮實，把每一天的工作盡全力完成，成果不一定立刻出現，但方向不會動搖，謝謝願意留下來陪伴的你們。」林威助表示，2026新的一年，讓時間見證這份決心，「我們將帶著勇氣與信心，讓富邦悍將走在更堅定的道路上。」46歲的林威助在2017年退役，並於隔年接任中信兄弟二軍總教練，2020年底掌兄弟一軍兵符，率隊創下2021年、2022年冠軍2連霸。2023年季中，林威助被調任為兄弟海外發展顧問，並於年底離開兄弟，2024年赴台灣體大擔任客座教練。2024年休賽季，林威助受悍將邀請，出任副領隊兼任農場總監，並在去年底升任執行副領隊，擴大整體棒球事務。林威助擔任制服組後進行全面改革，近年積極尋找外籍教練，又鼓勵選手休賽季前往美國、日本進修，提升自我能力。悍將去年從日本找來前歐力士猛牛隊名將後藤光尊擔任二軍總教練，林威助年底又赴日邀請森野将彦、酒井忠晴、的山哲也來台共同建立悍將「新日系體系」，悍將新賽季大有可為。