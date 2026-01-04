我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奉宰鉉（如圖）昔為男團Golden Child成員，團體解散後靠戲劇作品再翻紅。（圖／IG@__bongjaehyun__）

韓國男團Golden Child成員奉宰鉉在今（4）日迎來27歲生日！2017年男神以首張專輯《Gol-Cha!》出道，就在2024年底與團體所屬經濟公司合約期滿後，他在去年4月正式加盟實力派演員雲集的Ace Factory，將事業重心全面移往戲劇圈。回顧男神作品，從電影《首爾怪談》到韓劇《閃亮的西瓜》變身熱血跆拳道選手，再憑韓劇《黑幫的我成了高中生》模範生一角演技大爆發，見證他成功撕掉偶像標籤，以實力派演員再發光！早在2021年，奉宰鉉就搶先成為Golden Child第一位進軍電影圈的成員！他在Netflix恐怖影集《首爾怪談》中飾演永民一角。這部作品由10個怪談故事串連而成，包含密室逃脫、變臉遊戲、人體模型、婚姻以及隧道等主題，把恐怖元素玩進不同場所裡。奉宰鉉在密室逃脫單元登場，詮釋為了1000萬韓元而接受挑戰的角色，必須絞盡腦汁逃出詭異密室。高風險高報酬的刺激劇情，讓觀眾看得心跳加速，也正式為他開啟了演員之路的大門。​​2023年，奉宰鉉接下《閃亮的西瓜》中患有河恩浩一角，是個懷抱在聽障奧運奪牌夢想的跆拳道選手。宰鉉雖然不是劇中主要角色，但他與厲雲、崔顯旭、薛仁雅、申銀秀等資深演員同台較勁演技，表現毫不遜色，成功在觀眾心中留下深刻印象，為自己的演員之路再添一筆亮眼成績。2024年播出的韓劇《黑幫的我成了高中生》更是讓奉宰鉉人氣飆升，該劇講述47歲黑幫老大靈魂意外附身到19歲高中生身上，故事超吸睛。奉宰鉉在劇中扛下男二重擔，飾演外表帥氣、成績頂尖的模範生崔世京，劇中角色看似爲人生勝利組，但其實是心理敏感脆弱、甚至曾想結束生命的憂鬱小生，而奉宰鉉把這個角色詮釋得超有層次，讓觀眾看了超級入迷，也證明他不只是偶像，更是實力派演員！1月4日的壽星不只有奉宰鉉！還有韓國男演員柳海真、韓國主持人宋恩伊、台灣女藝人何妤玟、台灣女藝人倪雅倫、韓國女演員姜惠貞、日本創作歌手植村花菜、台灣男藝人郝劭文、日本女團乃木坂46前成員衛藤美彩、韓國女演員尹瑞，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！