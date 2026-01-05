我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《神隱少女》創316億日圓票房，劇中描述千尋（如圖）闖神祕小鎮救父母，展現成長勇氣。（圖／摘自IMDb）

日本動畫大師宮崎駿今（5）日迎來85歲生日！他不僅曾入圍奧斯卡高達4次，還2度奪下獎座，是全球影迷心中的神級存在，但更讓影迷津津樂道的是宮崎駿多次喊著要退休，卻已創下7度反悔撤回宣言的超狂紀錄，2023年甚至再推新作《蒼鷺與少年》，因此被粉絲戲稱為退休詐欺犯，也證明大師寶刀未老。適逢下個月春節即將到來，連假不想出門擠人，窩在沙發重溫宮崎駿的《神隱少女》、《風之谷》、《魔法公主》3部經典代表作絕對是最高享受。春節必看宮崎駿神作，首推曾創下316.8億日圓（約63億台幣）票房奇蹟、奪下75屆奧斯卡金像獎最佳動畫的《神隱少女》！該劇描述10歲少女千尋誤闖神祕小鎮，為救變成豬的父母，在白龍指引下進入油屋澡堂，與湯婆婆契約求生。這不只是奇幻冒險，更是深刻探討迷失自我與莫忘初衷的傳奇故事，展現千尋從膽小到爆發強大韌性的成長力量。其劇本極神、畫風吸睛再加上金牌作曲家久石讓配樂，最適合全家在過年重溫，為心靈除舊佈新、注滿勇氣能量。宮崎駿在1984年3月上映的經典神作《風之谷》絕對是必看清單之一！該故事描述人類文明毀滅後，地表被劇毒腐海佔據，主角娜烏西卡在污染威脅下展開傳奇冒險，劇中娜烏西卡不顧危險，試圖以智慧尋找人類與自然的共存之道。這部作品不只是粉絲愛，連日本文化廳都掛保證，認證它是日本動畫界的天花板之一；更勇奪電視台NHK票選前100大動畫！春節必看清單不能少了宮崎駿這部史詩鉅作！《魔法公主》以室町時代為背景，描述少年阿席達卡為解開邪魔詛咒，捲入森林神祇與人類奪權的生存戰爭，試圖在衝突中尋找和平的方法。該作不只創下了193億日圓（約38.6億台幣）超狂票房奇蹟，更是日本動畫邁向巔峰的重要轉捩點。這部片不只場面壯闊，更在探討人類開發與大自然共生間的糾結，最適合過年期間與全家人一同感受那份震撼心靈的強大力量！1月5日的壽星不只有宮崎駿！還有美國演員希亞溫漢、美國歌手瑪麗蓮曼森、台灣藝人慧慈、日本創作歌手大石昌良、韓國演員尹素怡、日本男團WaT成員小池徹平、韓國男團BEAST成員梁耀燮、台灣藝人吳思賢，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！