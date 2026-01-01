我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲為蔡依林演唱會送上祝福，稱她是偶像的偶像。（圖／記者李欣恬攝影）

▲Ella送花籃著蔡依林演唱會大成功，不忘埋入Jolin歌曲〈D.I.Y〉哏，祝全場一起DIY到2026。（圖／記者李欣恬攝影）

▲鍾欣凌在送給蔡依林演唱會的祝賀花籃上，署名為大粉絲。（圖／記者李欣恬攝影）

天后蔡依林（Jolin）一連三晚在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，吸引大批歌迷朝聖，演藝圈眾多好友也紛紛送上花籃致意，現場星光熠熠。志玲姐姐林志玲也特地送上的祝福，尊稱Jolin是「偶像的偶像」。向來幽默風趣的Ella陳嘉樺更是語出驚人，在賀卡上直接寫下超狂祝福，祝全場觀眾「一起DIY」，搭配蔡依林的歌名〈D.I.Y〉，在觀眾席出入口的花海區，成為另類亮點。志玲姐姐在卡片上寫上，「祝偶像的偶像Jolin，Pleasure Tour 大大成功」，並署名「志玲姊姊 / 林志玲工作室賀」。「偶像的偶像」的稱呼，透露兩大女神惺惺相惜的情誼。花籃中讓粉絲噴飯的，絕對是Ella送來的花籃。她走豪爽和辛辣風格，卡片上大字寫著：「DEAR JOLIN，PLEASURE 世界巡迴演唱會，大圓滿大成功」，下方留下一句超勁爆的祝福：「全場一起DIY直到 2026年」，幽默呼應演唱會中關於慾望與自我探索的主題，讓人看了會心一笑。鍾欣凌也化身小粉絲送上花籃。她自稱「Big Fan」，並在卡片上尊稱Jolin為「Mommy」（怪美的母親），「愉悅之母、快樂主宰、奇幻攻蛋、天后降臨、人間樂園、慾望花園、釋放感官、年末狂歡」，字裡行間充滿了對Jolin舞台魅力的崇拜與期待。此外，好友江美琪與林振益也聯名送上祝福，大讚Jolin是「妹子」，預祝演唱會「High 翻全場」。今（1）日晚間是蔡依林在大巨蛋演出的第三晚，也是最後一場，粉絲都在期待，今晚究竟會有什麼前兩天沒聽到的歌單。第一次進場欣賞的觀眾，前兩天也已經被爆雷有9億造價舞台，還有巨蟒、彩翼飛馬、慶典公牛、愉悅之女，但別擔心，現場觀看絕對比紙上文字、影片觀看更為震撼和全面。全場可特別留意串場的5支影片，這是蔡依林特別到美國洛杉磯拍攝，挑戰高空吊鋼索與翻轉，以短短3天拍攝完成，有驚人的好萊塢奇幻電影效果，值得仔細欣賞，挖掘其中的彩蛋。