Apple2026年首波「過時」產品清單，共有16款產品，其中包括兩款經典iPhone機型，iPhone 8 Plus及iPhone 11 Pro。同時，最後一款搭載英特爾處理器的13吋MacBook Air 2020版也被納入過時清單，意味著蘋果的Intel筆電時代徹底落幕。根據蘋果規定，停止銷售超過七年的產品即被視為過時，不再提供官方硬體維修服務，所以如果有需要維修動作要快，否則之後可能沒有物料可以替換。
蘋果去年將iPhone 11 Pro Max列入復古清單後，今年再度將iPhone 11 Pro歸入停產產品行列。這款旗艦機於2019年推出，當年以三鏡頭設計開創iPhone攝影新紀元，如今正式退休。同時，iPhone 8 Plus 128GB版本也正式被列為過時機型，其餘容量版本更早退出支援舞台。除了手機外，Apple Watch Series 5全系列也全數進入過時名單，包括鋁金屬、不鏽鋼、陶瓷、鈦金屬、Nike、愛馬仕等特別款式
蘋果筆電Intel處理器全面轉換
筆電部分，2020年款13吋MacBook Air被正式列為過時產品，蘋果終於完成從Intel處理器到自研M系列晶片的全面轉換。這款筆電是蘋果最後一代Intel Mac，標配第十代Core處理器，僅販售八個月後便被M1 MacBook Air取代。蘋果自2020年底啟動「Apple Silicon」轉型計畫後，三年間已完全淘汰Intel平台。雖然官方不再提供維修，但筆電電池仍享有最長10年延長維修期，依零件供應情況而定。蘋果官方仍建議用戶可至授權維修中心確認零件供應狀況，若仍有零件，部分舊機型可能仍可進行有限維修。
蘋果16款過時產品清單
1.MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)
2.iPhone 8 Plus 128GB
3.iPhone 11 Pro
4.iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular
5.Apple Watch Series 5, Aluminum, 40mm
6.Apple Watch Series 5, Aluminum, 44mm
7.Apple Watch Series 5, Ceramic, 40mm
8.Apple Watch Series 5, Ceramic, 44mm
9.Apple Watch Series 5 Hermes, 40mm
10.Apple Watch Series 5 Hermes, 44mm
11.Apple Watch Series 5 Nike, 40mm
12.Apple Watch Series 5 Nike, 44mm
13.Apple Watch Series 5, Stainless Steel, 40mm
14.Apple Watch Series 5, Stainless Steel, 44mm
15.Apple Watch Series 5, Titanium, 40mm
16.Apple Watch Series 5, Titanium, 44mm
蘋果「過時、停產」產品差異
過時產品：指蘋果停止銷售已超過5年但未滿7年的產品。這類產品仍可能享有維修服務，但維修的零件是否提供要看庫存狀況，一旦零件缺貨就可能無法維修。維修服務仍由Apple直營店和授權維修中心提供。
停產產品：指蘋果停止銷售已滿7年以上的產品。產品將不再獲得官方維修服務與零件支持，即Apple直營店和授權維修中心不提供任何硬體維修服務。但部分Mac筆電，仍有可能提供最多10年的電池更換服務，但其他維修則全部停止。
資料來源：Apple
