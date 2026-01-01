透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的日本投手今井達也，其合約談判已正式進入倒數階段。距離交涉期限美國時間1月2日下午5點（台灣時間1月3日上午7點） 僅剩不到一天，各方消息交錯之際，今井至今仍未拍板定案，也讓外界開始質疑經紀人波拉斯（Scott Boras）的操作博弈是否做過頭了？
期限逼近 「伏兵」勇士浮上檯面
過去一段時間，外界陸續點名 芝加哥小熊、芝加哥白襪、費城費城人、紐約大都會 與 紐約洋基 等隊，皆被傳出與今井有所接觸。不過就在期限逼近之際，一支「伏兵」悄然浮上檯面。MLB 內幕人士Gaurav Vedak指出，亞特蘭大勇士 近期被傳出對今井達也產生興趣，並考慮將其納入先發輪值。
Vedak在社群平台X上表示：「我聽說勇士對他有興趣。期限正在逼近。沒有違約金，具備極高潛力，但同時也存在風險。」顯示勇士可能在最後關頭出手，試圖撿到一張高上限的投資標的。
波拉斯的「心理戰」成雙面刃？
然而，今井達也至今仍滯留市場，也被部分美國媒體點名，與其經紀人波拉斯（Scott Boras）的談判策略有關。美媒《Essentially Sports》分析指出，波拉斯過去慣用的手法，包括放大球員價值、透過媒體釋放多隊競逐的訊號，甚至宣傳可能並不存在的合約選項，藉此操控市場氛圍、逼迫球隊抬價。
報導直言，面對這樣的策略，部分球隊選擇觀望、遲疑，並非不合理反應。畢竟對多數球團而言，今井仍屬「潛力高、但風險不低」的投資標的。
時間所剩無幾 美媒：心理戰快到盡頭
問題在於時間已不再站在波拉斯這一邊。《Essentially Sports》指出，隨著交涉期限迫近，若市場上仍未出現明確且具體的報價，「那麼這場心理戰，很可能已經接近極限。」換言之，當所有球隊都清楚期限將至，虛實交錯的訊息操作，已很難再發揮最大效果。
消息來源：Essentially Sports
