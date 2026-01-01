我是廣告 請繼續往下閱讀

有桃園網友爆料，跨年夜參加「大古山馬上有錢跨年晚會」，結果還不到末班車結束時間，主辦單位就不再派車，讓她不滿被市府丟包，民進黨桃園市議員黃瓊慧也發長文批桃園市政府太扯。國民黨桃園市議員詹江村酸黃瓊慧，新年第一天又翻車，該場活動主辦單位，是民進黨議員許清順。詹江村說，新年以為可以有新氣象，結果三寶2026第一天又翻車，想臭桃園市長張善政卻臭到民進黨自己人。古有一桃殺三士，今有鄉民女神一文殺三同志。三寶議員，進入2026年還是三寶。該翻的車，早晚都會翻。詹江村說，三寶議員，關心的從來不是桃園辦得好不好，而是有沒有機會酸、有沒有流量、有沒有版面。真正關心桃園的人，絕對不是跨年夜滑手機抄網友留言，找機會發文酸市政府。詹江村說，最後再提醒三寶一句，「拿你最愛的高雄跨年來對比，舞台上站的除了陳其邁之外還有綠委許智傑、賴瑞隆，外加一排排民進黨議員，妳對昨晚桃園跨年晚會倒數的評論，我原封不動還給妳。」