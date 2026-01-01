我是廣告 請繼續往下閱讀

Wanna One爆2026合體回歸 神祕預告曝光

Wanna One介紹 2017年出道的限定人氣男團

南韓知名選秀節目《PRODUCE 101 第二季》推出的11人限定男團Wanna One已於2019年1月24日解散，沒想到今（1）日元旦釋出新年大禮，Mnet Plus透過官方YouTube頻道上傳一支名為「2026 Coming Soon 我們再見面吧」的影片，影片中可以看到印有Wanna One標誌的卡帶，隨著卡帶轉動，響起了「我們再見吧」歌詞，立刻引爆WannaOne重聚傳聞。「2026 Coming Soon 我們再見面吧」影片裡，一卷卡帶被放入播放器，隨著轉動傳出「我們再見面吧」這句歌詞，熟悉的人一聽就懂，這正是Wanna One最後一首活動曲《Spring Breeze》中的一段，當時團體正走向解散，透過歌曲跟粉絲約定未來某天再相見，許多人當年邊聽邊哭。Wanna One成員黃旼炫也在個人社群轉發這支影片，團體有望合體的機率，再讓粉絲充滿期待值。Wanna One是由Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》打造的11人企劃團體，成員包含尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在煥、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖，2017年8月7日出道，活動期間人氣衝上巔峰，最終於2019年1月24日解散，之後成員各奔東西，展開不同形式的活動，有的SOLO發片、有的拍戲，有的則重組團體或回歸原本團隊，包含NU'EST、NU'EST-M、HOTSHOT、AB6IX、CIX、禹奭 X 冠霖等等。由於活動時期人氣衝到天花板，粉絲始終期盼未來有一天他們能再合體，這次預告一出，也讓過往的合體瞬間被重新翻出來討論。Wanna One曾在2021年透過Mnet《MAMA》短暫合體，隔年更以11人完整體推出〈Beautiful Part 3〉，正式為一路延續的「Beautiful系列」畫下句點，前後串聯2017年先行曲重製專輯主打歌〈Beautiful〉，以及2018年首張正規專輯收錄曲〈Beautiful Part 2〉。當時官方也直言，正是為了回應粉絲多年來不變的愛與支持，才決定正式發行音源。