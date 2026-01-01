我是廣告 請繼續往下閱讀

近年醫護人力荒，各家醫院透過增加津貼等方式盼可以留才。彰化基督教醫院今迎來好消息，2025年將發放3.5個月的年終獎金，創下彰基創院130年來的歷史新高，其餘分院至少也有2.5個月。日前台北市區域醫院振興醫院則是有普發現金2萬元，以及平均6個月年終獎金，羨煞眾人。彰化基督教醫院表示，陳穆寬教授就任彰基第一任總院長前一天，即宣布將發3.5個月的年終獎金，自陳穆寬擔任院長以來，年終獎金從2.8個月逐步提升，2022年時突破3個月，刷新126年紀錄，今年更是衝上3.5個月，發放金額高達11億元。彰基指出，去年因為全國實施 「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」新制，以及彰基總院癌症質子大樓、南投基督教醫院的興建耗資百億以上，醫院又令不能對病人亂收自費，員工原本擔憂會回到之前只有0.6個月的年終獎金的悲慘時代，連過年包給父母小孩的紅包都不夠。彰基強調，彰基對病人收取的自費率幾乎是全國醫學中心最低的，盈餘主要是來自於採購議價由採購小組決議，過程公開透明。另外，醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者前來就醫，而且近幾年大力改革，強調「有床各科用、床是病人的」，讓病床使用效能的提升更是數位管理的典範。除了總院表現亮眼，彰基醫療體系的7家分院也同步創下紀錄：兒童醫院3.5個月，二基、鹿基、雲基、員基、漢基均提高為3個月，南基也提升到2.5個月。日前振興醫院院長魏崢低調證實，振興不只給出年終平均6個月、全院普發2萬外，所有職類明年更加薪5%。振興尾牙伴手禮被網路上譽為「超頂」的則是一整盒可麗露，網路上更引發醫護討論直呼想跳槽。