▲邰智源（右）自豪除了聯結車之外，其他車型都駕駛過，羅時豐（左）秒吐槽：「靈車開過嗎？」（圖／麥卡貝網路電視提供）

羅時豐吐槽邰智源！他秒變臉：幫我找身後事？

▲《真料理兩鍋論》上週首播收視與話題亮眼，主持群開心慶功。（圖／麥卡貝網路電視提供）

邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）等人主持實境節目《真料理兩鍋論》熱播中，明（2）日最新一集為各領域駕駛員準備美食，邰智源自豪除了聯結車之外，其他車型都駕駛過，羅時豐一聽脫口問：「那你靈車開過嗎？」沒想到現場竟真有1位靈車駕駛員，邰智源臉色瞬間垮掉，哭笑不得問道：「第一集是禮儀師，第二集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」羅時豐表示，「駕駛員太廣泛了，真要說的話連我都是駕駛員。」連職業大客車駕照都考過的邰智源，笑說自己什麼車都開過，羅時豐一聽隨即問：「那你靈車開過嗎？」邰智源自嘲回說自己過一陣子就會去坐。沒想到現場竟真有一位靈車駕駛員，邰智源哭笑不得問道：「第一集是禮儀師，第二集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」為明將播出第2集、各領域駕駛員參與的《真料理兩鍋論》增添許多笑料。特別的是，《真料理兩鍋論》上週首播收視與話題亮眼，YouTube頻道上架四天便已累積65萬點擊率，邰智源感性表示，「很感動，我們其實很簡單，做節目就是希望大家開心，只要能做出一個闔家觀賞的節目，讓觀眾能得到樂趣就足夠了。」羅時豐則說「跟大家一起共事真的很開心，我們會繼續加油把歡樂帶給大家！」黃鐙輝表示，「感謝所有支持兩鍋論的粉絲，我們其實很辛苦、用很多心錄節目，希望觀眾能看到我們的努力。」KID笑說知道首播獲得好收視非常開心，「希望可以結合我們網路跟電視的粉絲一起，節目越來越好，歡迎大家多多留言支持！」溫妮則說：「很開心能有不同形態的主持機會，並跟各位前輩一起合作。」