台東跨年最謎現象！全場內建「1字」秒接梗：完全沒漏拍

▲台東跨年晚會於12月31日晚間熱鬧登場，由張惠妹親自擔任總導演，集結多組與台東情感深厚的歌手回到家鄉迎接新年。（圖／台東縣政府提供）

「矮」是什麼意思？原住民親自解釋：就像綜藝摔

▲阿拉斯曾在節目《小姐不熙娣》中解釋，「矮」有點類似「綜藝摔」的效果，只要話語中出現好笑的節奏，就能自然接上。（圖／翻攝自「小姐不熙娣」YT）

台東跨年晚會於12月31日晚間熱鬧登場，由張惠妹親自擔任總導演，集結多組與台東情感深厚的歌手回到家鄉迎接新年。整場活動未設主持人，歌手自然接力串場，舞台上即興互動與笑點頻出，A-Lin更因反應機智、金句連發而倍受熱議。就有一名網友發現，台東跨年晚會上有一個很謎的現象，台上藝人和台下觀眾彷彿內建「矮」字，只要張惠妹或A-Lin講話有梗，全場就會默契爆棚同時接「矮」，讓氣氛更加堆疊，不少人見狀驚呼：「大家都能接到欸，完全沒漏拍好酷！」有網友分享台東跨年晚會上一段舞台互動片段，當時張惠妹向觀眾透露，歌手們其實下午2點就已進入後台準備，不只忙著補妝，還一直「補飲料」，話才說完，A-Lin立刻與台下觀眾同步接了一聲「矮～」，瞬間引爆全場笑聲。台上台下幾乎同時反應，讓原PO忍不住驚呼：「這個『矮～』是台東人內建的嗎？台下每個人都接得到。」貼文曝光後，引來大批網友共鳴，「超強，為什麼知道哪句要接矮啊」、「很謎的是大家都能接到欸，完全沒漏拍好酷」、「好喜歡的原住民tone啦，回到台東好自然就都出現了」、「我真的是按台東跨年的讚按不完欸」、「把演唱會辦成像豐年祭」、「台灣原住民們的幽默感是天生的」、「超喜歡台下的回應，超可愛」。也有原住民網友親自解釋，「矮～」是一種在幽默情境中使用的語助詞，常作為語句結尾的情緒收尾聲，「我們原住民回部落，馬上自動切換口音～矮」、「除了矮～還有以～也是內建」、「我跟我姐們也是這樣，欸矮疑都可以接上，朋友都嚇到那種」。知名YouTuber阿拉斯過去就曾在節目《小姐不熙娣》中解釋，原住民在語助詞的使用上彼此高度同步，有點類似「綜藝摔」的效果，只要話語中出現好笑的節奏，就能自然接上。而他現場示範時，還真的全場原住民來賓都異口同聲接「欸～」讓主持人小S當場驚呆，場面相當有趣。