▲夏文汐曾來台主演《殺夫》，應劇情需要有性感、清涼的演出，成為各方關注焦點。（圖／海鵬提供）

▲夏文汐（右）在《唐朝豪放女》扮演才女魚玄機，讓他從香港紅到台灣。（圖／摘自IMDb）

▲年輕時是性感女神的夏文汐（如圖），現在成熟優雅的形象，仍然頗受到觀眾歡迎。（圖／摘自IG）

香港資深性感女神夏文汐，以電影《唐朝豪放女》紅到台灣，演了《殺夫》、《春去春又回》等名作，被傳在拍攝連續劇《塔裡的女人》期間和台灣富商黃冠博一起赴美、滯留未歸，製作單位被迫找人接手，引發軒然大波。外界一直以為她嫁給黃冠博、生了3個女兒，不過她近日在資深媒體人汪曼玲的YT節目上透露根本沒與黃冠博結婚，稱那只是一種形式，認了當未婚媽媽。近來夏文汐在港劇《新聞女王2》扮演女主角佘詩曼的養母，雖然出現的集數不多，卻被認為氣場強大、表現突出。她在汪曼玲節目上自曝跟劇中角色有點像，都沒有結婚，聽得汪曼玲問道：「妳那時和誰（黃冠博）沒結婚？」她答道：「沒有。」汪曼玲又再確認：「妳從來沒結過婚？」夏文汐秀出沒戴婚戒的雙手，汪曼玲再提：「即是未婚生了3個女兒。」夏文汐態度輕鬆：「是啊，開心就可以。」昔日夏文汐在電影裡常演性格豪放、不在乎世俗眼光的剛烈人物，本身其實也很大方，認為結婚是一種儀式，大家一起開心就可以。她認了自己戀愛腦，發現人與人之間會隨時間改變，覺得愛情很少一生一世。她和黃冠博相處過一段時間，後來越來越不合，雖然認同自己是未婚的單親媽媽，可是承認也有其他人幫忙照顧女兒，大多數是自己來，但她稱自身是愛玩、不合格的媽媽。夏文汐自從與黃冠博去了美國，很長一段時間在幕前消失，多年後才慢慢復出，外界對她在美國的生活始終沒有很明確的了解。她後來從美國搬到上海，變成著名的「夜店女王」，那時已被懷疑和黃冠博婚姻生變，她透露女兒們沒有怪她，覺得她像青少年，然而她仍感嘆沒真正做一個好媽媽去教育女兒，自認本身都沒長大過。