▲王夢麟（如圖）回應，因近期壓力大，前一天跟幾個朋友喝了酒，隔天早上起來以為已經醒了，沒注意到酒退了沒。（圖／翻攝王夢麟臉書）

歌手王夢麟12月29日驚傳酒駕，他行經台北市內湖區康樂街時，擦撞路旁的清潔推車，更險些撞上清潔人員，員警事後對王夢麟實施酒測，他酒測值竟高達0.73，被依公共危險罪嫌送辦。今（1）日稍早，王夢麟回應《NOWNEWS今日新聞》，坦言前一天跟幾個朋友喝了酒，雖喝不多但酒意還沒有退，對於酒駕他感到十分抱歉，承諾會配合調查：「有錯就面對、絕不逃避。」王夢麟爆出酒駕，他回應記者時聲音聽起來有些疲累，表示因近期壓力大，前一天跟幾個朋友喝了酒，隔天早上起來以為已經醒了，沒注意到酒退了沒，原本是想去買燒餅油條，開車上路後一轉彎就撞到清潔推車，酒測結果竟達0.73。王夢麟對自身行為感到抱歉，他透露：「我沒有受傷，我也沒有撞到人，（如果）撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺。」而發生事故後王夢麟自己報警，他直言：「有錯就面對、絕不逃避，就配合就好了，躲也沒有用。」因此當下就進行筆錄，全程配合調查。王夢麟以演唱校園民歌為主，原為計程車司機，於1978年通過新格唱片發表第一首詞曲創作〈雨中即景〉一舉成名，時常與趙樹海搭檔演唱，代表作有〈雨中即景〉、〈木棉道〉、〈阿美阿美〉、〈小草〉、〈廟會〉等。