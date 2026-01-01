好萊塢當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅，為新片《橫衝直闖》裸露臀部、拒用替身，親自演出被人拿桌球拍狠打的場面，拍到凌晨4點、前後快40個版本才OK，他差點屁股開花。片子聖誕節在台灣與美國同步上映，傳出不錯口碑，他也因此片入圍金球獎最佳音樂或喜劇類男主角。
甜茶光屁股被桌球拍痛打 堅持要自己親身上陣
《橫衝直闖》是提摩西最新力作，他扮演1950年代的桌球好手，夢想在比賽中揚威，卻因為當時桌球在美國受到忽視，他又心急想走捷徑成功，陷入一連串危險又離譜的處境。在片子的結尾高潮之前，男主角為了說服自己得罪的廠商幫忙，咬牙接受對方的懲罰，光屁股被桌球拍痛打，畫面上看來提摩西真的像被打到快流血，劇組本來也找好替身，他卻堅持要親身上陣。
原來提摩西認為這場戲有可能在影史留名，沒辦法接受是別人的臀部入鏡，劇組只好讓滿足他的心願。本來扮演富商的凱文奧利里是用道具桌球拍，
用來減輕實際的力道，但沒想到才第一下就把道具弄壞，不得不用真正的桌球拍。
演出尺度逼近極限 甜茶練桌球樂在其中
奧利里回憶那場戲拍得很漫長，在導演賈許沙夫戴的高標準下，
前後拍攝約40次，他還被不斷要求要打得更用力， 讓這場戲呈現高度真實且具衝擊力的效果。除了露出臀部，提摩西在另一場洗澡出意外的場面也露出重要部位體毛，差點就要到尺度的極限。
可是比起他對演出說服力的用心，為劇情而裸露又是小巫見大巫。他為演好桌球高手，花了6年苦楝，就算在《沙丘》的荒涼外景地，或是《旺卡》裝飾繽紛的片場，他都把球桌帶過去，有時間就練習，甚至在前往坎城影展宣傳《法蘭西特派週報》的空檔，還能與朋友在夕陽下練習球。他不但不喊苦，甚至還樂在其中，覺得能參與個人真正喜愛的事，真的太好了。
