▲提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》的演技表現受到好評，入圍金球獎影帝。（圖／摘自IMDb）

好萊塢當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅，為新片《橫衝直闖》裸露臀部、拒用替身，親自演出被人拿桌球拍狠打的場面，拍到凌晨4點、前後快40個版本才OK，他差點屁股開花。片子聖誕節在台灣與美國同步上映，傳出不錯口碑，他也因此片入圍金球獎最佳音樂或喜劇類男主角。《橫衝直闖》是提摩西最新力作，他扮演1950年代的桌球好手，夢想在比賽中揚威，卻因為當時桌球在美國受到忽視，他又心急想走捷徑成功，陷入一連串危險又離譜的處境。在片子的結尾高潮之前，男主角為了說服自己得罪的廠商幫忙，咬牙接受對方的懲罰，光屁股被桌球拍痛打，畫面上看來提摩西真的像被打到快流血，劇組本來也找好替身，他卻堅持要親身上陣。原來提摩西認為這場戲有可能在影史留名，沒辦法接受是別人的臀部入鏡，劇組只好讓滿足他的心願。本來扮演富商的凱文奧利里是用道具桌球拍，