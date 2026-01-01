我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體行情火熱，外資持續上修目標價。摩根大通最新報告看好華邦電後市，因DRAM市況回暖、合約價上行趨勢延續，將華邦電目標價由70元上調至83元，投資評等維持「優於大盤」。小摩指出，DRAM合約價格可望一路走強至第2季，主要來自AI需求強勁所引發的供給排擠效應。由於原廠產能與資源更傾向投入高附加價值產品，使傳統DRAM供給相對收斂；同時伺服器端需求暢旺，持續推動DDR4消耗，加速市場去化並帶動價格走升，進一步挹注華邦電產品出貨、ASP（平均售價）與產品組合升級。小摩認為華邦電2026年第1季的DDR4合約價漲幅，將高於先前預期；但因基期墊高，估算第2季價格漲幅將收斂至4%至6%，下半年則可能轉為持平。小摩強調，這波漲價的核心動能仍是國際供應商縮減DDR4供給，加上伺服器需求撐盤。依其估算，伺服器端可能已占DDR4市場需求的50%以上，使DDR4在「供給收縮、需求撐住」的結構下更具韌性。小摩認為，若記憶體規格下修或終端裝置出貨轉弱，DRAM的消費端需求可能降溫，進而壓抑DDR4價格，這種市場說法實際影響相對有限，但可以持續觀察。在獲利預估方面，小摩上調華邦電2026年與2027年每股稅後純益（EPS）預估達40%，分別調升至6.3元與5.8元。小摩估計2025年第4季在DRAM營收占比約40%的帶動下，單季EPS可望達0.82元，2025年全年EPS預估為0.94元。不過華邦電12月31日盤中目標價一度來到86.5元，已經超越小摩，終場收在82.6元。