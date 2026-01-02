今日是1月2日，正是美國職棒大聯盟（MLB）傳奇投手、紐約洋基隊史最偉大的右投之一孔恩（David Cone）的63歲生日。在跨入2026年之際，全球棒球迷紛紛向這位曾投出「完全比賽」並手握五枚冠軍戒指的巨頭致敬。
五冠王與賽揚獎得主 關鍵時刻的「大賽型球員」
孔恩的職業生涯以冷靜的頭腦與多變的側投動作聞名。他曾效力於紐約洋基、紐約大都會以及多倫多藍鳥等多支勁旅。在他的榮譽勳章中，最令人津津樂道的莫過於1994年獲得的美聯賽揚獎，以及他在1990年代隨隊奪下的5座世界大賽冠軍。
史詩級紀錄：1999年的那場「完全比賽」
對洋基球迷而言，孔恩最深刻的烙印莫過於1999年7月18日的「洋基球場奇蹟」。在那場對陣蒙特婁博覽會隊的比賽中，孔恩締造了聯盟歷史上第16場「完全比賽」。當時正好是傳奇捕手尤吉·貝拉（YogiBerra）重返球場的榮耀時刻，孔恩在全場五萬多名觀眾見證下，完成了27上27下的壯舉，至今仍是棒球史上的神話。
轉身球評：智慧傳承與現代數據先驅
在2003年正式卸下戰袍後，孔恩成功轉型為棒球分析評論員。他以深入淺出的方式解構投球策略，並積極推廣進階數據（Sabermetrics）的應用，讓他在退役後依然深受年輕一代球迷與媒體的喜愛。
今日，世界各地的社群平台湧入大量祝福，慶祝這位帶領洋基開創王朝、在關鍵賽事從不手軟的傳奇巨星生日快樂。
