▲《功夫》港星袁祥仁（如圖）在元旦病逝，享壽69歲，圈內好友不捨哀悼。（圖／微博＠李力持導演）

▲BABYMONSTER今晚開始，將一連2天在台北小巨蛋舉行演唱會。（圖／X@BABYMONSTER）

▲林俊傑（右）日前認愛網紅女友七七（左），前任情人爆料，他真的很會寵女生。（圖／七七小紅書、林俊傑IG@jjlin）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（2）日熱門娛樂話題搶先看：電影《功夫》演員、港星袁祥仁病逝，享壽69歲，他在片中送周星馳「如來神掌祕笈」的經典一幕成絕響。韓國女團BABYMONSTER演唱會今晚將在小巨蛋開唱。林俊傑日前認愛小21歲的中國網紅七七，前女友出面回應，稱JJ對女生真的很好，即便默默被分手她也對林俊傑沒有怨言。新的一年才剛開始，演藝圈就傳出噩耗！香港資深武術指導、演員袁祥仁在今年元旦病逝，享壽69歲。出身「袁家班」的他，曾在周星馳電影《功夫》、《武狀元蘇乞兒》中飾演乞丐角色，也參與過《黃飛鴻》等港片及好萊塢電影的動作設計，在圈內知名度頗高，死訊曝光後，讓影迷與圈內人紛紛不捨哀悼。韓國女團BABYMONSTER今日起，將在台北小巨蛋一連開唱2天，出道即將邁入第3年的她們，靠著7人7色的超強實力，擁有超高人氣。不過其實BABYMONSTER最初計劃是5人團體，但在出道戰時YG社長捨不得成員被淘汰，臨時將團員增加至7人，沒想到在出道前夕，聲勢最旺的成員Ahyeon卻因健康問題，無法一起參與出道活動，一波三折的出道路讓粉絲超心疼。林俊傑去年底突認愛小他21歲的中國女網紅七七，他過往情史也再次引發關注。據《鏡週刊》報導，林俊傑的前女友、不願具名的前女團成員就透露，其實林俊傑真的很寵女生，與他交往時，貼心關懷與浪漫驚喜全都體會得到，幾乎是被捧在手掌心；因此即便後來被默默分手，戀情始終見不得光，她也沒有怨言。