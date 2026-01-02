我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑（右2）日前公開認愛小女友七七（左1），還帶著她一起幫媽媽慶生。（圖／林俊傑IG@jjlin）

▲林俊傑（右）過去曾多次在公開場合表達對田馥甄（左）的欣賞。（圖／記者陳明中攝影）

歌王林俊傑去年底突認愛小他21歲的中國女網紅七七，他過往情史也再次引發關注。林俊傑其中一任前女友、一名不願具名的前女團成員就透露，其實林俊傑真的很寵女生，與他交往時，貼心關懷與浪漫驚喜全都體會得到，幾乎是被捧在手掌心；因此即便後來被默默分手，戀情始終見不得光，她也沒有怨言。據《鏡週刊》報導，曾和林俊傑交往過的前女團成員分享，林俊傑對女生是真的很好，交往期間除了日常的噓寒問暖，到過年過節的大餐與驚喜禮物從沒少過，非常懂得女孩子想要的浪漫，讓她直言自己當時幾乎是被捧在手掌心，因此即便後來默默被林俊傑分手，她也對男方沒什麼怨言。而林俊傑過往被動認愛過的對象還有女模陳立泠，當時兩人看電影約會時被狗仔跟拍，女方竟假裝跌倒，將手中的水潑向記者，一度引發軒然大波，最後陳立泠出面道歉，與林俊傑也僅交往9個月左右。林俊傑其他緋聞名單同樣精采，從同門師妹金莎，到曾公開表達欣賞的女神徐若瑄、翁滋蔓、Hebe田馥甄，甚至是曾傳出溫馨接送的李心艾與高宇蓁，話題始終不斷。但面對媒體追問，他過往多半以「好朋友」或「兄妹情」帶過，因此如今大方認愛七七的舉動，對粉絲來說相當意外，更有人因此脫粉。