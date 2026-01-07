我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李先彬（左）與李光洙（右）在節目中自然鬥嘴，展現出交往多年的真實默契與好感情。（圖／李先彬IG@sunbin_eyesmag）

韓星李先彬今（7）日迎來32歲生日！她與大她9歲的李光洙因綜藝節目《Running Man》認識，2018年底公開戀情，至今交往長達8年。李先彬去年上池錫辰YouTube節目時，李光洙還私下拜託前輩多照顧她。節目中李先彬也突擊來電考驗男友，李光洙竟答錯最愛顏色，被女友當場吐槽，逗趣互動笑翻全場。此外，李先彬也曾分享兩人交往多年祕訣是常常見面都會開心大笑、頻率超合，相處輕鬆自在。李先彬曾坦言自己不太喜歡曖昧，對不感興趣的追求者會果斷減少聯絡，以免誤會；但只要遇到喜歡的人，她也直言：「喜歡不說會難受得生病」，直率性格超圈粉。李先彬曾在綜藝節目《全炫茂計劃2》裡分享跟李光洙長久交往的祕訣，她說每次見面都能開心大笑，互動頻率很契合，約會也很自由、隨興，經常一起去遊樂園玩。她也透露，身為公眾人物在交往多年後，覺得非常幸運能被粉絲們的祝福守護，讓他們能夠好好享受平凡的幸福時光。2025年，李先彬登上池錫辰YouTube節目《池舒適的世界》，罕見聊到與李光洙的相處點滴。池錫辰還在節目上透露，李光洙先前曾傳訊息拜託他多照顧女方，展現超暖男友力。談到交往過程，李先彬笑說，雖然她曾提到男方是理想型，不過當年是李光洙先展開追求的。節目中，李先彬更突擊打電話給男友，現場考驗情侶默契。李光洙前面答得順利，但在「最喜歡的顏色」這題失手，讓李先彬忍不住吐槽：「你連我最愛橙色都不知道？」自然又逗趣的互動逗笑全場，網友看完直呼李先彬太可愛，也讓觀眾感受到兩人私下的甜蜜互動，令人稱羨。1月7日的壽星不只有李先彬！還有香港男演員洪金寶、香港女演員楊恭如、台灣主持人納豆、台灣女團Popu Lady成員洪詩涵、日本女團早安少女組成員石田亞佑美、韓國女團Dreamcatcher成員金裕賢、台灣女演員洪于晴，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！