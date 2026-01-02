我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德1日發表元旦談話，譴責藍白兩黨在立法院杯葛總預算與1.25兆國防預算，還要提案彈劾他，「如果說一定要對我提出彈劾，至少吧，正事也應該要做，明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案浪費時間。」國民黨立院黨團書記長羅智強說，如果真的認為國防預算很重要，也願意到立法院報告，在野黨願意配合，禮拜六要來報告都沒問題。羅智強說，賴清德曾在選舉期間承諾，願意到立法院進行國情報告，這是對國會與人民的莊嚴承諾，若賴清德認為軍購與國防問題有必要向社會說清楚，赴立法院報告本就是最基本的憲政義務，不應再以任何理由卡住總預算審查。對於兩岸問題，羅智強也提到，國民黨一向主張同時投資戰備與和平。他指出，中共對台圖謀是長期存在的歷史問題，但不代表兩岸必然走向兵戎相見。過去國民黨執政時期，即便存在摩擦，仍能守住海峽中線，避免衝突升高，關鍵在於領導人的智慧與節制。羅智強質疑，賴清德政府編列史上最高總預算，規模是前總統馬英九時期的三倍，但台灣是否因此更安全，值得全民反思。他指出，近期中共軍演不僅進入24海里臨界區，甚至逼近臨海基線，這在過去從未發生。至於總預算，羅智強說，立法院已三讀通過法案，行政院卻拒絕編列，這樣的違法預算，立法院如何審查？賴清德自1月1日起已依法必須替國軍加薪，卻因預算卡關，形同欠軍人薪水。他直言，一邊高談國防，一邊卻削減或延宕軍人應得待遇，如何讓國軍安心作戰？欠薪的總統，根本無法說服人民其護國決心。羅智強最後強調，軍人加薪金額在整體預算中占比極低，卻能有效提振士氣，也關乎軍人尊嚴與立法尊嚴，他要再次呼籲賴清德，應儘速到立法院報告、把欠軍人的錢還回來，停止混淆視聽，正面回應國會與社會質疑。