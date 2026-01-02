我是廣告 請繼續往下閱讀

在綠軍與白營陸續展開年底選舉提名後，國民黨於日前也終於啟動了第一波提名，除艱困區的高雄柯志恩、台南謝龍介與屏東蘇清泉外，台東縣也提名縣議會議長吳秀華 ; 此外，國民黨也禮讓新竹市長高虹安，不僅展現藍白合的誠意，也為其他合作選區爭取籌碼，甚至日前國民黨主席鄭麗文脫口說出「要考慮台北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召」的論述，即便黨部緩頰稱會照制度走，但鄭欲徵召李四川出戰新北的態度或已然堅決。就連目前仍混沌的關鍵區塊台中市，黨部主委也透露，黨中央徵詢江啟臣、楊瓊瓔，同意一月中旬協調 ; 表面來看，藍軍似已開始鋪排佈局，但深入觀之，關鍵選區中仍有「以拖待變」的問題，畢竟步調快慢若無法統整，藍軍要重拳出擊，或仍有懸念。先來看台南局勢之所以解套，主要因為本來也要參選的前立委陳以信看了黨部內參民調，接受了黨中央的協調而退選，展現君子風度，整合成功；此局不僅突顯鄭麗文的協調功力外，所建構之「台南模式」、或稱「陳以信模式」更可作為新北與台中等黨內多人角逐賽局的解套方法。以新北市來說，鄭麗文之前脫口說出「徵召李四川」的論述，或是由於坊間民調多顯示劉和然的實力不及李四川，故基於台南協調的心得，便認為新北賽局也能迎刃而解。即便劉對鄭的論述是以「黨內提名應建立在透明、公開、公平的機制上，新北市不應成為政治博弈下的備案，更不該是政治人物轉場的跳板或實習場域」來回應，加上新北市長侯友宜仍是挺劉，但「台南模式」仍有一定的說服力，畢竟其不僅是制度的一環，且是能避免因黨內攻伐而讓綠軍有機可趁的良方，黨中央當然能以此作為協調的基礎，只是「台南模式」與「侯友宜意志」要如何做一平衡，仍然考驗鄭麗文的智慧。再來看台中市，黨中央將於一月中旬啟動協調，即便這時間點已經遲了，但若鄭也循「台南模式」最後由江啟臣出線，便能順利完成六都提名的「最後一塊拼圖」，讓藍軍重裝上陣，若協調未果，台中選情的複雜度恐怕會超過鄭所能掌控的範圍，畢竟不可控制的變數就有公開初選的盲點、盧秀燕態度與台中藍白合的強度。首先，以公開初選來說，時程的安排便是大問題，畢竟協調就曠日費時，若協調未果要公開初選，時間搞不好都要拖到農曆春節期間，但過年應該已是團結整合的重要階段，若屆時才公開初選，綠軍選將早已跑了台中兩圈了 ; 所以若要協調便應從「即日起」展開，一月下旬將人選定於一尊，唯有速戰速決才能控制黨內互打造成分裂的風險，並讓基層焦慮獲得緩解，更能降低綠軍藉初選直攻江啟臣的立法院副院長職務，藉以摧毀黨團戰力與挑撥藍白合談判的企圖，才能避免藍營選情治絲益棼。其次，就盧秀燕的態度來看，其實最簡單決定人選的方式便是鄭麗文和盧秀燕對一下「心中所屬」，台中困局便能解套，但問題是只要盧對參選者仍維持「不沾鍋」的等距關係，燙手山芋便到了黨中央手上 ; 要不就像新北般的，鄭脫口而出心中所屬，測試盧的反應，盧若也順勢表態，有共識便能將人選定於一尊、適時徵召，也是解套之法。畢竟盧鄭已是「生命共同體」，台中提名不只牽動盧的2028，還有鄭的主席寶座，盧鄭聰明絕頂，若仍吝於表態，對綠營便是大利多 ; 除非是盧樂觀認為不論是誰出線，她都能扛得起選局，或是鄭想將此局當作是日後與出線者博弈或討人情的籌碼，那就另當別論了，若不幸言中，本來勝率極高的一手好棋打到爛的情況，恐就無法避免了。再者，若藍營台中定於一尊的時間愈晚，對藍白合的風險也愈高，畢竟白營也不是吃素的，現今其在台中不推人選，便是看台中選情相對單純，只要藍軍能依循「台南模式」推出最強母雞，白營想選議員的小雞只要藉光環效應便能輕騎過關，無怪乎現今已有白營議員參選人表態並在社群貼出與江啟臣的合照 ; 但若藍營以拖待變，一月中才開始協調，協調不成還得搞曠日費時的公開初選，黨內刀光劍影時更會讓綠營政治操作的企圖心更旺盛、動作更多，誰能確保民眾黨會順著藍營的拖字訣繼續等下去，而不會藉複雜情勢進行對自己更有利的操作，以獲取和藍營談判的籌碼，甚至掛勾到新北與宜蘭的議題來以小搏大。畢竟政治是現實的，白營若要強調政黨主體性，在談判中必然強化總體戰力，哪有可能一直被藍軍的步調牽著鼻子走？更遑論新北似乎沒談到初選而直接討論藍白合，為何台中並無藍白合的問題，卻反而要初選，若是新北與台中黨內競逐局勢都差不多的情況下，這豈不是自己將情勢複雜化，成了兩套標準，而讓對手有機可趁？更何況現今政局混亂，綠營連發「組合拳」攻勢，從不副署、國安法與兩岸人民關係條例要修嚴，到「憲訴法」違憲，藍軍只能被動因應的情況下，鄭麗文的黨中央若仍當斷不斷，勢必反受其亂，既然「台南模式」已起示範效果，順勢速戰速決藉其解新北、台中困局，或許才是黨中央的當務之急。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com