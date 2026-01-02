我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統馬英九遭控20年前擔任國民黨主席時賤賣中視、中影、中廣（三中案），涉嫌違反《證券交易法》，不過二審仍無罪，但前立委蔡正元二審仍遭依業務侵占罪判刑3年半定讞，即將入獄服刑。好友、前立委邱毅說，蔡正元有義氣做了馬英九的司法防火牆，但馬英九卻過河拆橋。邱毅說，對年紀漸長的人而言，入獄生活格外辛苦。蔡正元日前親自來電告知二審結果，言談中流露感傷，對於即將與妻子及年幼女兒分離，難掩不捨之情。邱毅回顧，蔡正元所涉的「三中案」牽連國民黨黨產處理問題，案件核心人物為馬英九，三中指中影、中廣與中視，蔡正元只負責中影事務，原本有機會擺脫官司，卻選擇承擔責任，並在司法程序中扮演馬英九的防火牆角色。邱毅透露，蔡正元過去遭收押禁見期間，曾遭檢方多方施壓，希望指證馬英九、轉為污點證人，以換取較輕判決。當時蔡正元的妻子即將臨盆，他內心渴望陪伴家人，但最終仍選擇承受壓力，未做出供述。邱毅指出，最終馬英九在一、二審均獲判無罪，蔡正元卻被判處三年六個月徒刑；三中案本質上屬政治案件，蔡正元因拒絕配合而成為犧牲者，馬英九開心說自己無罪，但過河拆橋的老毛病又犯了，忘了蔡正元還陷在司法追殺的坑裡，忘了蔡正元做了他的司法防火牆。邱毅說，總統賴清德不滿他與蔡正元不斷批評民進黨政府，把黑手伸進司法，反正馬英九部分，還有三審，小肚雞腸睚眦必報的賴清德，不可能坐視情況進一步惡化，衝擊年底的縣市長選舉，司法的無法無天，就這麼越來越猖狂。