▲蔡依林（如圖）在大巨蛋演唱會後開了慶功記者會，透露3月將到深圳開唱。（圖／記者林柏年攝影）





▲蔡依林（如圖）表示，《PLEASURE》演唱會過程中最大挑戰是〈Woman’s Work〉橋段，舞者需要摸黑迅速完成桌子組裝。（圖／凌時差音樂提供）

天后蔡依林（Jolin）的《PLEASURE》世界巡迴演唱會大巨蛋首站圓滿落幕，其中令人震撼的開場之一，是她站在「慾望巨蟒」上繞全場。在慶功宴上Jolin被問及是否有懼高症？她一派輕鬆地表示完全沒有，反而覺得站在巨蟒上「很滑溜、像在搭海盜船，蛇走得得越快我越開心！」此外，她也首度鬆口巡演的下一站，將於3月前往深圳開唱，讓海外粉絲期待不已。蔡依林《PLEASURE》有不少造價不斐、機關複雜的巨型道具，Jolin顯得相當享受。她表示，第一次站上巨蟒彩排時就覺得很興奮，「我很喜歡那個靈蛇上下搖擺的速度，完全沒有懼高感，就像在坐海盜船一樣！」她笑說，反而是工作人員比較擔心她，但她靠著強大的核心肌群，在蛇背上玩得不亦樂乎。關於大巨蛋三場演出被粉絲譽為天花板等級，甚至比擬奧運開幕式。Jolin謙虛地將功勞歸功於團隊，但也霸氣表示：「這是一個讓下一個人超越的標竿。」當媒體表示，這樣會讓其他歌手很有壓力時，她也自信回覆：「It's my pleasure（這是我的榮幸），我很榮幸可以給別人一點壓力。」 她認為表演是神聖的，能透過作品刺激大家對舞台的想像，是她一直在追求的目標。至於台灣歌迷敲碗的加場？Jolin 表示目前尚未確定，但已確定下一站將於3月在深圳登場，正式開啟海外巡演模式。蔡依林在演出過程中，需要站在巨蟒、金豬大型裝置上頭，等於是站在高處，但Jolin表示，這兩項她一點也不害怕，真正具有挑戰的是，其實是〈Woman’s Work〉時的那張桌子。她解釋，因為那段演出是在全黑狀態下由舞者搬運並固定桌子，需要準確扣好卡榫沒扣好，不然演出會卡住，「每次彩排聽到那個卡榫聲，腦袋都會一片空白。」所幸正式演出時一切順利。此外，有粉絲戲稱她其中一套造型像動漫《名偵探柯南》裡的工藤新一媽媽（工藤有希子），Jolin聽聞後一臉茫然問：「柯南有媽媽？我沒見過她耶，漂亮嗎？」得知是個大美人後，她才鬆一口氣笑說：「是漂亮的就好。」她表示自己常因專注表演而錯過網路迷因，下班後要趕快去搜尋一下。