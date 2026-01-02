我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今年首個交易日開紅盤，盤中節節攀升，不斷改寫盤中新高點，截至11點半我又，上漲超過300點，最高觸及29325.16點。台積電也同步改寫盤中新歷史，達到1580元。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.4點、開277.64點；後續漲1.7點，到277.9點。權王台積電開1555元，上漲5元，隨後漲勢擴大到1580元，帶動台股持續攀升。鴻海上漲2.5元，暫報233元；台達電上漲31元、暫報994元；聯發科上漲50元，暫報1475元。面板雙虎群創、友達今日表現強勢，群創傳打入SpaceX，本週股價表現不俗，但今日開盤下殺，在十點前翻紅最高觸及18.5元，漲逾半根，成交量暫居第一。友達也在十點後黑翻紅，觸及12.65元。記憶體族群中，外資目標價喊到83元的華邦電，今觸及漲停價位90.8元。旺宏今日也幾乎都鎖在漲停價位43.35元，寫下新高；力積電成交量大，漲逾半根，暫報41.55元。南亞科也上漲7元，暫報200元。PCB概念股金居出關後，強漲近9%，股價突破300元，暫報301.5元，寫下歷史新高。富喬成交量大，但下跌3元，暫報91.4元。南亞下跌近半根，暫報57.5元。電子通路方土昶在去年年末經歷連拉4根漲停後，今成交量暫居上櫃第一，仍然漲近半根，暫報33.7元。另，川湖逆勢重挫，盤中下跌285元，暫報3465元；金像電也下跌超過半根，暫報644元。奇鋐雖開高但也下挫55元，暫報1455元。台股盤中熱絡上市櫃合計38檔漲停，包含旺宏、晶豪科、益登、鈞寶、鈺創、九豪等；暫無跌停個股。