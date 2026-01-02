根據中央氣象署表示強烈大陸冷氣團威力增強，今（2）日晚上北台灣、宜蘭低溫下探10度，體感甚至會來到5至8度，周末轉乾冷，直到周日白天短暫回溫後。根據統計，每年冬天為寒流猝死高峰期，重症醫師黃軒示警，因寒流死亡風險最高的時刻，其實並非氣溫最低的那一天，天冷造成的猝死往往具有「延遲效應」，真正的致命危機恐埋伏在「寒流過後的3至6天」，千萬不可掉以輕心。

▲醫師提醒，寒流後3-6天，因身體持續高血壓與發炎反應，血管內的動脈粥樣硬化斑塊變得非常脆弱，一旦破裂就會引發嚴重的急性心肌梗塞。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
重症醫師黃軒在臉書發文指出，許多人對「天冷猝死」認為低溫傷害只發生在當天，但其實這是一個持續發酵的過程，許多心血管意外反而都發生在氣溫回升的那幾天。黃軒解釋，當身體遇到低溫，身體為維持體溫會使周邊血管立刻收縮，導致血壓瞬間飆高，造成心臟負擔。

寒流後3~6天最致命

到了第2~4天，為應對持續的寒冷壓力，身體分泌激素加上排汗少、喝水少，導致血液黏稠度增加就更容易堵塞。最致命的往往發生在3-6天，因身體在持續高血壓與發炎反應的雙重夾擊下，血管內的動脈粥樣硬化斑塊變得非常脆弱，一旦破裂就會迅速形成大血塊堵死血管，引發嚴重的急性心肌梗塞。

黃軒進一步分析，除了生理反應，最大的心理陷阱在於民眾以為已經習慣了冷，當寒流剛到時大家都會包緊緊，但過了兩三天氣溫稍稍回升，就會容易開始鬆懈，可能少穿一件外套或忘記吃血壓藥。殊不知，此時體內正處於血液最黏稠、斑塊最脆弱的爆炸臨界點，這時候的鬆懈往往是最致命的。

▲醫師提醒，持續喝水能稀釋黏稠的血液，遠離寒流猝死意外。（示意圖／取自unsplash）
醫呼籲：三高患者防寒流猝死五大保暖重點

寒流來襲危險期長達一週，黃軒提醒民眾保暖措施不能只做頭兩天，並提出5大保暖重點行動：

1.拉長保暖戰線：寒流警報解除後的一週內，都要維持最高規格保暖，別看到太陽露臉就急著脫衣。

2.重點部位不能冷：頭頸部和手腳末梢是散熱最快、也是引發血管收縮的開關，這幾天要特別保護。

3.早晨起床要慢：經過一夜睡眠血液較黏稠，起床時交感神經興奮易使血壓飆升，建議先在被窩暖身再起，並在床邊備好外套。

4.多喝溫水：有助稀釋黏稠的血液。

5.監測血壓：三高患者與長者這幾天要更頻繁量血壓，發現異常波動要立刻就醫。

資料來源：中央氣象署黃軒醫師


