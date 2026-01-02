曾在經典韓劇《繼承者們》中飾演富家子「文俊英」的34歲韓國男星趙潤宇，昨（1）日元旦拋出雙重震撼彈。他在IG驚喜宣布將與交往超過4年的圈外女友結婚，同時正式宣告結束長達15年的演藝生涯，決定放下演員身分回歸平凡生活，開啟人生新篇章。
趙潤宇宣布結婚同時引退 告別15年演員生涯
趙潤宇昨日透過IG上傳多張與愛妻的甜蜜合照，並發表長文向粉絲道別。他坦言自15年前出道以來，始終專注於演員這條道路，這段時光對他而言彌足珍貴，但經過長時間的苦惱與慎重思考，他決定為了守護一段珍貴的緣分而轉身，正式離開演藝圈。
他在聲明中感性表示：「為了描繪屬於我們兩人的平凡日常，我決定放下演員工作。」 他透露，接下來的人生想要第一次為自己而活，與想要守護一輩子的人一起有趣地度過未來。
甜曬情侶合照 與交往4年女友放閃
談及即將相伴一生的另一半，趙潤宇表示兩人已穩定交往超過4年，對方不僅是珍貴的戀人，更是他最親密的朋友。他罕見公開兩人的合照，並期盼外界能以溫暖的眼光祝福他們。
從《花美男拉麵店》到《繼承者們》 趙潤宇留下無數經典
趙潤宇的演藝生涯始於2011年的tvN劇集《花美男拉麵店》，當時他以「禹賢宇」一角迅速打開知名度。多年來趙潤宇還參與多部熱門影視作品，包括由李敏鎬、朴信惠主演的《繼承者們》，以及改編自日劇《交響情人夢》的韓劇《明日如歌》，其他作品還包含《姐姐風采依舊》、《花郎》等，知名度不低。
趙潤宇最後一部參與的作品為2023年的電視劇《陌生人》，這也成為他15年演藝生涯的收官之作。雖然粉絲對於再也無法在螢光幕前看到他的身影感到惋惜，但紛紛湧入其社群平台留言，祝福他在2026年開啟的「第二人生」能平安健康、幸福圓滿。
資料來源：趙潤宇IG
