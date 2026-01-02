我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼（左）辛辣拷問高捷（右），讓他傻眼：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」（圖／好看娛樂提供）

▲高捷（如圖）展現高超廚藝，讓姚元浩自嘆不如退位。（圖／好看娛樂提供）

藝人高捷登上鬼鬼（吳映潔）、姚元浩、莎莎主持的實境節目《嗨！營業中》最新一集，鬼鬼一如往常的大膽敢言，一開場直接質疑高捷：「怎麼那麼晚才來？」隨後更切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度話題，甚至脫口而出：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」高捷受不了傻眼說：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」姚元浩見狀趕緊將對方拉進廚房，讓出主廚位置。高捷登上《嗨！營業中》被鬼鬼搞得快招架不了，以大膽敢言著稱女方，這次面對大前輩，火力全開進行「身家調查」，先是質疑高捷：「怎麼那麼晚才來？」隨後更直接切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度，甚至脫口而出：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」面對鬼鬼的直球對決，向來淡定的高捷幽默自嘲：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」在一旁的莎莎見狀，直呼感覺高捷發出強烈的求救訊號，為了救護對方，使眼神叫姚元浩出面，藉故把高捷帶進廚房，這才化解了錄影尷尬、讓他冷汗直流的危機。特別的是，原以為高捷只是來當小幫手，沒想到他竟是隱藏版的「神廚」，一進廚房拿起菜刀先把刀磨利，再展現出蝴蝶花刀工，身為主廚的姚元浩，這次竟然破天荒退位，「我是第一次真的把火爐讓出來給人家做菜，捷哥的專業，真的沒話說。」畫面精彩。高捷在節目中親自掌廚，舉手投足間充滿「大廚」的架勢，帥氣的翻鍋動作完成招牌菜「金沙海龍王」，並端著佳餚美味出菜，讓現場用餐貴賓集體歡呼。《嗨！營業中》最新集數每週六晚間8點台視首播、晚間10點Netflix上架；每週日晚間8點八大綜合台播出。